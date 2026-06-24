Crisi dei traffici portuali a Brindisi, UGL: «Confronto costruttivo in Regione, il tavolo sarà aggiornato dopo l'estate»

La vertenza che riguarda l'Impresa Fratelli Barretta, storica concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Brindisi, è approdata al tavolo della Regione Puglia. Secondo quanto riferito dalla UGL Mare e Porti di Brindisi, l'incontro con azienda, sindacati e rappresentanti istituzionali si è svolto in un clima costruttivo e ha consentito di avviare un confronto sulle possibili misure per fronteggiare la crisi dei traffici portuali e le ricadute occupazionali sul territorio.

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di UGL Mare e Porti di Brindisi.

CRISI DEI TRAFFICI PORTUALI NEL PORTO DI BRINDISI: CONFRONTO COSTRUTTIVO IN REGIONE PUGLIA, AGGIORNAMENTO DEL TAVOLO DOPO L'ESTATE

Si è svolto presso la Regione Puglia il tavolo dedicato alla vertenza dell'Impresa Fratelli Barretta, storica concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Brindisi. All'incontro erano presenti i rappresentanti dell'azienda, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti istituzionali regionali, tra cui l’Avv. Paolo Di Schiena, l’Avv. Manuela Misceo e l’Avv. Silvana Natola del Sepac – Task Force Occupazione della Regione Puglia.

Il confronto si è svolto in un clima costruttivo e responsabile, con l'obiettivo comune di individuare possibili soluzioni alla delicata situazione occupazionale che coinvolge i lavoratori dell'azienda. Al termine della riunione si è convenuto di aggiornare il tavolo alla ripresa dopo la pausa estiva, proseguendo il percorso di confronto già avviato, anche in attesa dei provvedimenti della Capitaneria di Porto di Brindisi.

Nel corso dell'incontro, Damiano Flores, segretario territoriale Ugl Brindisi, ha ribadito la necessità di individuare strumenti straordinari che consentano di superare l'attuale fase di crisi. Tra le proposte, quella di sensibilizzare l'Autorità di Sistema Portuale nel reperimento di nuovi traffici sostitutivi rispetto a quelli già cessati, derivanti dalla chiusura della centrale Enel e del Petrolchimico da tempo ampiamente previste.

Un'altra proposta è quella di coinvolgere l'Autorità Portuale nella valutazione di un contributo minimo che dovrebbe essere corrisposto dalle navi che transitano nel porto, destinando tali risorse al sostegno di un settore che rappresenta un presidio essenziale per la sicurezza della navigazione e delle attività portuali.

«Abbiamo registrato attenzione e disponibilità da parte delle istituzioni regionali verso una vertenza che riguarda non soltanto i lavoratori dell'Impresa Barretta, ma l'intero sistema portuale brindisino – dichiara Flores –. Ringraziamo la Regione Puglia per aver convocato in tempi rapidi questo importante tavolo di confronto. Continueremo a lavorare affinché vengano tutelati i livelli occupazionali, la dignità dei lavoratori e la piena operatività di un servizio strategico per la sicurezza del porto di Brindisi».

UGL Mare e Porti conferma il proprio impegno nel seguire con attenzione l'evolversi della situazione e auspica che il prossimo incontro possa tradursi in soluzioni concrete e condivise, capaci di garantire prospettive certe ai lavoratori e alle loro famiglie.

Damiano Flores

Segretario territoriale UGL Brindisi.