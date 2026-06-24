Sport

A Campo di Mare torna il grande spettacolo del Beach Rugby per il Memorial nazionale Fabio Laguercia Beach Rugby Cup 2026

mercoledì 24 giugno 2026

A Campo di Mare torna il grande spettacolo del Beach Rugby: quattro squadre da tutta Italia per il Memorial Fabio Laguercia Beach Rugby Cup 2026
Il torneo, tappa del Sesto Trofeo Italiano di Beach Rugby, si svolgerà il 28 giugno al Lido Calidoski. L’evento è finanziato dal bando “Manifestazioni Sportive 2026” della Regione Puglia

La sabbia di Campo di Mare si prepara ad accogliere una nuova giornata di sport, spettacolo e condivisione con il Memorial Fabio Laguercia Beach Rugby Cup 2026, manifestazione organizzata dall’ASD Appia Rugby Brindisi e inserita tra le tappe ufficiali del Sesto Trofeo Italiano di Beach Rugby targato FIR Federazione Italiana Rugby, circuito nazionale che coinvolge le migliori realtà della disciplina.

L’appuntamento è fissato per domenica 28 giugno 2026 presso il Lido Calidoski, sul Lungomare Campo di Mare a San Pietro Vernotico, dove a partire dalle ore 11.00 prenderà il via il torneo che vedrà protagoniste quattro formazioni provenienti da diverse regioni italiane:

Cozzari Neri, squadra della locale Appia Rugby Brindisi;
Pirati di Nisida, formazione di Napoli vincitrice della tappa 2025;
Navygators, rappresentativa proveniente da Latina, parteciperà con due team;
Wild Porks, squadra di Ostia (Roma).
Una sfida all’insegna della velocità, della spettacolarità e dei valori propri del rugby: rispetto, amicizia, spirito di squadra e passione sportiva. Il Beach Rugby, variante del rugby a 5 giocata sulla sabbia, è una disciplina dinamica e coinvolgente capace di avvicinare al mondo della palla ovale anche un pubblico non abituale, grazie a partite brevi, intense e ricche di emozioni.

La giornata non sarà dedicata soltanto alla competizione agonistica. Nel corso dell’evento saranno infatti organizzate attività dedicate al settore giovanile, con momenti di promozione e avvicinamento al rugby per bambini e ragazzi, confermando la volontà dell’organizzazione di utilizzare lo sport come strumento educativo e di crescita.

Il torneo rappresenterà anche un momento di particolare significato emotivo con il Memorial Fabio Laguercia, dedicato alla memoria del giovane rugbista brindisino scomparso nel 2017. Un ricordo che continua a vivere attraverso la comunità sportiva locale e attraverso quei valori che Fabio ha rappresentato: appartenenza, amicizia e amore per il rugby.

La manifestazione si inserisce nel percorso di valorizzazione dello sport e del territorio sostenuto dalla Regione Puglia nell’ambito del bando “Manifestazioni Sportive 2026”, che ha finanziato l’iniziativa riconoscendone il valore sportivo, sociale e promozionale.

La scelta di Campo di Mare come sede dell’evento conferma inoltre il ruolo del litorale brindisino quale luogo ideale per ospitare appuntamenti sportivi capaci di richiamare atleti, accompagnatori e appassionati da diverse regioni italiane, contribuendo alla promozione del turismo sportivo e alla valorizzazione del territorio.

Il Memorial Fabio Laguercia Beach Rugby Cup 2026 si prepara dunque a essere una giornata di festa dello sport: una grande occasione per vivere il rugby sulla sabbia, incontrare atleti provenienti da tutta Italia e celebrare, attraverso il gioco e la condivisione, la memoria di un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile nella famiglia del rugby brindisino.

Appuntamento domenica 28 giugno 2026 dalle ore 11.00 al Lido Calidoski di Campo di Mare.

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