Recruiting day a Brindisi: 104 posti di lavoro nei settori sanitario, farmaceutico e socio-assistenziale

Tredici aziende, 104 posizioni aperte e un’intera giornata dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nei settori sanitario, farmaceutico, socio-sanitario e socio-pedagogico. È questo l’obiettivo del recruiting day organizzato dai Centri per l’Impiego di Brindisi e Mesagne, nell’ambito delle attività del Servizio Incrocio domanda-offerta di Arpal Puglia.

L’iniziativa nasce per rispondere a uno specifico fabbisogno occupazionale del territorio e si svolgerà domani, giovedì 25 giugno, nella sala conferenze del Palazzo della Regione Puglia, in via Tor Pisana 114 a Brindisi, dalle 14.30 alle 16.30.

Arpal Puglia ha rivolto una chiamata pubblica agli imprenditori alla ricerca di personale nei comparti interessati. All’appello hanno risposto 13 aziende, mettendo a disposizione complessivamente 104 opportunità lavorative. I candidati interessati potranno presentarsi all’incontro portando con sé più copie sottoscritte del curriculum vitae, da consegnare direttamente alle imprese presenti.

Per i candidati residenti o domiciliati fuori dalla Puglia sarà inoltre possibile prenotare un colloquio online, nell’ambito della strategia regionale #mareAsinistra, compilando il modulo disponibile al link: https://forms.gle/yLf5e6874fTF3RfA8.

La strategia #mareAsinistra, promossa dalla Regione Puglia, punta a favorire il rientro dei talenti pugliesi nel territorio di origine e, allo stesso tempo, a stimolare l’arrivo di professionisti non pugliesi interessati a vivere e lavorare nella regione.

Arpal Puglia, Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, gestisce i Centri per l’Impiego e promuove azioni finalizzate all’inclusione lavorativa, all’incontro tra imprese e candidati, al sostegno delle persone con disabilità e fragilità e alla programmazione dell’offerta formativa in base ai fabbisogni del mercato.