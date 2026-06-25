“Appia Wine” porta vino, food e musica nel cuore di Brindisi: due sere tra gusto, cultura e identità

All’“Appia Wine Talk 2026” il racconto del vino come identità, economia e promozione del territorio si aprirà con i saluti istituzionali dell’onorevole Mauro D’Attis, vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia, e del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna. Un momento di confronto che farà da cornice alla due giorni di “Appia Wine”, in programma venerdì 26 e sabato 27 giugno nel cuore del centro storico, tra degustazioni, food, musica e valorizzazione della memoria più antica della città.



Brindisi si prepara a vivere due serate dedicate al vino, ai sapori pugliesi, alla musica e alla riscoperta dei luoghi simbolo della città. Venerdì 26 e sabato 27 giugno, a partire dalle ore 20, il centro storico ospiterà “Appia Wine”, l’evento organizzato dal Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, in collaborazione con le associazioni “Brindisi e le Antiche Strade” e “Yeahjasi Brindisi” e con il Polo Biblio-Museale di Brindisi.

La manifestazione porterà il vino dentro la geografia più antica della città: quella dell’Appia, del porto, delle piazze e dei luoghi attraversati nei secoli da partenze, ritorni, commerci e culture. Il percorso interesserà alcuni degli spazi più rappresentativi del centro storico: largo Gianni D’Errico, davanti al Nuovo Teatro Verdi, via Duomo, piazza Duomo, il Museo Archeologico “Ribezzo”, il Santa Spazio Culturale, ex convento di Santa Chiara, via Tarantini e l’ex convento delle Scuole Pie.

Sarà un itinerario urbano pensato come una galleria dei sapori della tradizione, con stand dedicati alla degustazione di vino e food, cantine del territorio, prodotti tipici pugliesi, musica, animazione e momenti di incontro tra cultura, gusto e identità.

Il pubblico potrà acquistare i ticket in due punti cassa, allestiti in piazza Duomo e presso l’ex convento delle Scuole Pie, per accedere alle degustazioni di vino. Sono previste due formule: 10 euro per tre degustazioni e 15 euro per cinque degustazioni. I ticket comprenderanno anche sacca e calice. Ai banchi di assaggio saranno presenti i sommelier dell’AIS, che accompagneranno i visitatori nella scoperta delle etichette proposte. In via Tarantini, invece, Slow Food Brindisi Aps proporrà un mercatino gastronomico con produttori, contadini e presìdi Slow Food.

Il programma di venerdì 26 giugno prevede anche due appuntamenti a cura dell’AIS nella Sala della Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna. Alle ore 17.30 si terrà “Appia Wine Talk 2026”, con la partecipazione di Gioacchino Bonsignore, giornalista del TG5. Il convegno sarà dedicato al rapporto tra vino, territorio e racconto delle produzioni locali.

Dopo i saluti istituzionali del vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia, onorevole Mauro D’Attis, del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e del delegato AIS Brindisi, Rocco Caliandro, sono previsti gli interventi del professor Vito Michele Paradiso, docente di Enologia all’Università del Salento, sul tema della colorimetria e della comunicazione del colore nel vino; del professor Antonio Stasi, docente di Economia e Politica Agroalimentare all’Università degli Studi di Foggia, sul rapporto tra narrazione, reputazione e valore del vino; e di Romina Leopardi, presidente di Appia Wine Road, che illustrerà l’esperienza dell’associazione come buona pratica di promozione territoriale.

Le conclusioni saranno affidate al presidente di AIS Puglia, Giacomo D’Ambruoso, al presidente di Assoenologi Puglia-Basilicata-Calabria, Massimo Tripaldi, al presidente di Federalberghi Brindisi, Pierangelo Argentieri, e all’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli. A seguire si svolgerà la masterclass “Alla scoperta del Susumaniello: identità, territorio e calice”, guidata da Luigi Martino, Miglior Sommelier del Susumaniello 2025, e Valentina Gianfreda, Miglior Sommelier di Puglia 2026.

“Appia Wine” sarà anche musica, con un appuntamento pensato in particolare per il pubblico più giovane. Venerdì 26 giugno, alle ore 21, in largo Gianni D’Errico, davanti al Nuovo Teatro Verdi, è in programma, con ingresso libero, il concerto di LDA & Aka7even “Primo e ultimo ballo”. La serata sarà animata anche dai vocalist e dai dj di Ciccio Riccio, che accompagneranno l’attesa del live e cureranno la diretta radio.

Sul palco saliranno due protagonisti della nuova scena pop italiana, pronti a proporre i rispettivi successi e i brani nati dalla loro collaborazione. Da “Loca” e “Perfetta così” di Aka7even a “Quello che fa male” e “Castelli di sabbia” di LDA, fino ai lavori più recenti firmati insieme, tra cui il brano sanremese “Poesie clandestine” e il nuovo singolo “Santa”, uscito lo scorso 8 maggio.

Numerose le cantine partecipanti all’iniziativa. Saranno presenti le aziende vitivinicole aderenti all’associazione Appia Wine Road, ovvero Cantine Risveglio, Cantina Botrugno, Tenute Lu Spada, Masseria Masciullo, Tenute Bellamarina e Tenute Rubino, insieme a Candido Wines, Cantine Paololeo, Cantele Vini, Cantine Due Palme, Conti Zecca, Scarano Spumanti, Garofano Vigneti e Cantine, Cantina Sampietrana, Cantina Sociale San Donaci, Vignuolo, Agricole Vallone, Azienda Agricola Liaci, XFarm Agricoltura Prossima, Le Vigne di Sammarco, Agricola Felline, Simone Santoro enologo, Consorzio di tutela Primitivo di Manduria DOC e DOCG, Mondadori Winery, Cantina Sociale Cellinese, Casa Vinicola Marco Carrisi, L’Archetipo, Schola Sarmenti, Cantina Elia, Masseria Pezza, Cantine Bonsegna, Tenute Riovini e Cantine San Pancrazio.

La scelta dell’Appia come filo conduttore dell’evento richiama una parte profonda della storia di Brindisi. L’antica strada romana non fu soltanto un asse militare, ma anche una linea di scambi, commerci, lingue, merci, viaggiatori ed economie. Una spina dorsale capace di collegare territori e produzioni, nella quale il vino ha sempre avuto un ruolo centrale. Fin dall’età romana, infatti, la viticoltura brindisina ha rappresentato un tratto distintivo dell’economia e della cultura locale. Le officine ceramiche di Giancola producevano le anfore destinate a contenere il vino del territorio, poi spedito lungo le rotte del Mediterraneo.

La due giorni si inserisce inoltre in un fine settimana di forte richiamo per la città, in concomitanza con le giornate della motonautica e con il torneo giovanile Under 13 “Brindisi Porta del Salento”. Eventi diversi, ma capaci di richiamare pubblico, attenzione e partecipazione: da una parte il mare, lo sport e la competizione; dall’altra il centro storico, il vino, i sapori, la musica e il racconto dell’Appia. Un insieme di iniziative che restituisce l’immagine di una Brindisi dinamica, aperta e attraversata da nuove energie comunitarie.