Asl Brindisi senza direttore sanitario, l’Ordine dei Medici scrive al prefetto: “Serve un intervento urgente”

L’Ordine dei Medici di Brindisi segnala al prefetto la mancata nomina del direttore sanitario della Asl, ritenuta una figura obbligatoria e fondamentale per il governo clinico dell’azienda. Nella lettera, che riportiamo integralmente, il presidente Arturo Antonio Oliva chiede un intervento urgente per colmare un vuoto organizzativo considerato grave per la qualità e la sicurezza dell’assistenza sanitaria.

RIPORTIAMO INTEGRALMENTE:

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

S.E. Sig. Prefetto della Provincia di Brindisi



Dott. Guido APREA

Prot. n.000939 P EE

ep.c AlDirettore Generale della ASL Brindisi

del 25/06/2026

Al Presidente Giunta della Regione Puglia

All'Assessore alla Sanita della Regione Puglia

Oggetto: Richiesta di intervento per la mancata nomina del Direttore Sanitario della ASL Brindisi ai sensi dell'art. 3, comma 1-quater, comma 1-quinquies ¢ comma 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Eccellenza,

il sottoscritto, Dott. Arturo Antonio Oliva, nella qualita di Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi — ente pubblico non economico sussidiario dello Stato, preposto per legge alla tutela della professione medica e odontoiatrica e alla salvaguardia degli interessi della collettivita in materia sanitaria — rappresentando l'intera comunita medica e odontoiatrica della provincia, si rivolge alla S.V. per segnalare una criticita di particolare gravita nell'assetto organizzativo e gestionale della Azienda Sanitaria Locale di Brindisi (ASL Brindisi), suscettibile di incidere direttamente sulla qualita e sulla sicurezza dell'assistenza sanitaria erogata ai cittadini della provincia.

Risulta infatti, alla data della presente, che la ASL Brindisi sia priva della figura del Direttore Sanitario, organo previsto come obbligatorio dalla normativa statale di riferimento e di rilevanza essenziale per il governo clinico e organizzativo dell' Azienda.

Si richiama, al riguardo, il D.Lgs n.502/1992 e smi, in particolare l'art. 3, comma 1-quater il quale individua tra gli organi dell'azienda sanitaria il Direttore Generale, il Collegio di Direzione e il Collegio Sindacale, il successivo comma 1-quinquies che indica come il Direttore Generale & chiamato a nominare il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario e il comma 7 del medesimo articolo, che attribuisce al Direttore Sanitario la direzione dei servizi sanitari ai fini organizzativi e igienico-sanitari, oltre alla funzione di fornire parere obbligatorio sugli atti aziendali relativi alle materie di sua competenza.

La figura del Direttore Sanitario non costituisce, pertanto, un mero incarico discrezionale o eventuale, ma un presidio strutturale e funzionale di cui ogni azienda sanitaria deve obbligatoriamente dotarsi affinché possa dirsi legittimamente costituito l'assetto di vertice previsto dalla legge.

La sua assenza prolungata determina un vuoto di responsabilita nella direzione tecnico-sanitaria dell' Azienda, con riflessi diretti sulla programmazione, sul coordinamento dei servizi clinici, sulla vigilanza igienico-organizzativa e sulla stessa legittimita degli atti aziendali per i quali la legge richiede il parere obbligatorio del Direttore Sanitario.

Tale vacanza assume un rilievo ancora pill grave in un momento storico caratterizzato da molteplici criticita che attraversano il sistema sanitario provinciale: carenza di personale medico in diverse discipline, pressione sui servizi di emergenza-urgenza, necessita di riorganizzazione della rete territoriale alla luce del DM 77/2022 e del PNRR Missione 6, e crescente complessita nella gestione del rischio clinico e della qualita delle cure.

In un simile contesto, la presenza di un Direttore Sanitario nel pieno esercizio delle proprie funzioni rappresenta una figura strategica e insostituibile per garantire continuita di governo clinico, capacita decisionale tempestiva e adeguata interlocuzione con i professionisti sanitari del territorio.

Si evidenzia, inoltre, che il Direttore Sanitario riveste un ruolo di interlocuzione istituzionale diretta con questo Ordine professionale su tematiche di rilevanza deontologica, organizzativa e di sicurezza delle cure, anche nell'ambito dei rapporti di collaborazione previsti tra Azienda Sanitaria e Ordine dei Medici a tutela della professione e, in ultima analisi, dei cittadini assistiti.

La mancata nomina di tale figura priva, di fatto, anche questo Ordine di un referente tecnico-sanitario qualificato con cui interloquire su questioni di comune interesse, con conseguente pregiudizio per l'efficacia dell'azione di tutela che questa Presidenza ¢ chiamata a svolgere.

Per le ragioni sopra esposte, lo scrivente Ordine, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di tutela della salute pubblica e della corretta organizzazione dei servizi sanitari sul territorio, chiede formalmente alla S.V., nella sua qualita di organo di rappresentanza del Governo sul territorio provinciale, di voler attivare le proprie prerogative istituzionali nei confronti del Direttore Generale della ASL Brindisi, affinché provveda con la massima urgenza alla nomina del Direttore Sanitario, in osservanza dell'obbligo di legge sopra richiamato, e di voler altresi sollecitare, per quanto di competenza, gli organi regionali sovraordinati a vigilare sul rispetto degli adempimenti organizzativi obbligatori da parte dell'Azienda.

Nella fiducia di un Suo cortese e tempestivo riscontro, e restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento che si rendesse necessario, si inviano distinti saluti.

Brindisi, 25 giugno 2026

Distinti saluti.

Il Presidente

Dott. Arturo Antonio OLIVA