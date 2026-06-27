Sport

Valtur rinnova fino al 2028: il colosso del turismo resta al fianco della New Basket Brindisi

sabato 27 giugno 2026

La New Basket Brindisi mette a segno un risultato importante anche fuori dal parquet. Il club biancazzurro ha ufficializzato il rinnovo della partnership con Valtur, che continuerà a ricoprire il ruolo di Title e Global Main Sponsor fino al 2028. Un accordo biennale che garantisce continuità a un progetto condiviso e conferma la volontà di investire nel futuro della pallacanestro brindisina.

Il prolungamento dell'intesa consolida il legame tra la società e il Gruppo Nicolaus, realtà imprenditoriale profondamente radicata in Puglia, e rappresenta un forte segnale di fiducia nei confronti del club e del territorio. Sport, turismo e promozione dell'identità brindisina continueranno così a viaggiare insieme anche nelle prossime due stagioni.

Il progetto "Valtur Brindisi" proseguirà facendo leva su valori comuni come spirito di squadra, fair play, passione e senso di appartenenza, pilastri che hanno caratterizzato la collaborazione sin dal suo avvio.

«Il prolungamento di questa partnership fino al 2028 è la dimostrazione della nostra determinazione nel costruire un progetto vincente, ambizioso e duraturo», ha dichiarato il CEO e Founder del Gruppo Nicolaus, Giuseppe Pagliara. «Il legame con Brindisi e con la Puglia è parte del DNA di Valtur e del nostro gruppo. Continueremo a sostenere questa squadra con la stessa energia e la stessa passione, condividendo con società e tifosi l'obiettivo di crescere e vincere insieme».

Grande soddisfazione anche nelle parole del presidente della New Basket Brindisi, Nando Marino: «Siamo estremamente orgogliosi di proseguire il nostro percorso insieme a Valtur. Questa partnership nasce da un rapporto di amicizia, stima e rispetto reciproco con la proprietà e il management del Gruppo Nicolaus. Ringrazio Giuseppe Pagliara e Roberto per aver creduto nel nostro progetto e per aver deciso di rilanciarlo con convinzione. In un momento di grandi cambiamenti per la pallacanestro italiana, il rinnovo di questo accordo conferma l'impegno della società, dei soci e del nostro sponsor nei confronti di Brindisi, dello sport e dell'intero territorio».

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