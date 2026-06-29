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Olio Pantaleo Fasano, rinforzo in posto 4: ufficiale l’arrivo di Katarina Bulovic

lunedì 29 giugno 2026

La schiacciatrice trentina, 24 anni, vestirà la maglia gialloblù nella stagione 2026/2027. Reduce da due anni alla Clai Imola, porta a Fasano esperienza, qualità tecniche e voglia di misurarsi con una nuova sfida in Serie A2.

La Olio Pantaleo Fasano piazza un nuovo innesto in vista della stagione 2026/2027. La società gialloblù ha ufficializzato l’arrivo della schiacciatrice Katarina Bulovic, atleta italiana di origini serbe, reduce da due campionati disputati con la Clai Imola.

Nata a Rovereto, in provincia di Trento, 24 anni fa, Bulovic è alta 183 centimetri e ricopre il ruolo di posto 4. Un profilo che unisce esperienza, fisicità e margini importanti, pronto a inserirsi nel progetto tecnico fasanese con l’obiettivo di contribuire alla crescita della squadra.

La nuova giocatrice gialloblù ha iniziato a giocare a pallavolo a soli 9 anni con l’Ata Trento. Il salto nella pallavolo di alto livello è arrivato con l’approdo al Club Italia, esperienza che ha contribuito alla sua maturazione tecnica e sportiva. In quel percorso è arrivata anche la convocazione nella Nazionale giovanile Under 16, con cui ha conquistato il Campionato Europeo CEV.

Nella stagione 2018/2019 il passaggio a Busto Arsizio, club nel quale ha completato il proprio percorso di crescita nelle formazioni giovanili, fino all’esordio in Serie A1 nella stagione 2020/2021. Da lì una carriera proseguita in Serie A2, categoria nella quale Bulovic ha avuto modo di consolidarsi, affinare il proprio bagaglio tecnico e maturare esperienza in contesti competitivi.

Negli ultimi due anni ha indossato la maglia della Clai Imola, formazione inserita nello stesso Girone B della Serie A2 della Olio Pantaleo Fasano. Ora per la schiacciatrice trentina si apre una nuova avventura sportiva in Puglia, con la volontà di mettersi subito a disposizione del gruppo.

«Sono molto felice ed emozionata di iniziare questo nuovo percorso con la Olio Pantaleo Fasano, un ambiente che mi ispira tanta fiducia e serenità – ha dichiarato Katarina Bulovic –. Penso sia stata creata una bella squadra e sono sicura che con il costante lavoro quotidiano riusciremo ad avere molte soddisfazioni in campionato. Lascio la Clai Imola Volley dopo due anni bellissimi, ma sono molto positiva e contenta di poter affrontare nuove sfide con questa nuova maglia. Non vedo l’ora di iniziare».

Con l’arrivo di Bulovic, la Olio Pantaleo Fasano aggiunge al proprio roster una giocatrice di qualità e personalità, pronta a portare il suo contributo in attacco e in seconda linea. Un rinforzo importante per una squadra che continua a costruire il proprio percorso in vista della prossima stagione.

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