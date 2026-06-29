Lavoro

Lavoro nel Brindisino, 283 figure ricercate: sanità e ristorazione trainano le assunzioni

lunedì 29 giugno 2026

Lavoro, nel Brindisino 99 annunci attivi: sanità e ristorazione trainano le assunzioni
Il 25° report settimanale di ARPAL Puglia fotografa un mercato in movimento nell’ambito territoriale di Brindisi: sono 283 le figure ricercate attraverso i Centri per l’impiego provinciali e il portale regionale “LavoroXTe”.

Sono 99 gli annunci di lavoro attualmente attivi nell’ambito territoriale di Brindisi, per un totale di 283 figure professionali ricercate nei diversi settori produttivi della provincia. È quanto emerge dal 25° report settimanale 2026 elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, pubblicato lunedì 29 giugno.

Il quadro offerto dal report conferma una disponibilità ampia e diversificata di opportunità occupazionali, consultabili attraverso il portale regionale “LavoroXTe”, dove è possibile candidarsi direttamente tramite SPID.

A guidare la domanda di lavoro è questa settimana il settore sanitario, con 102 risorse richieste. Seguono la ristorazione, con 78 posizioni disponibili, e il turismo, con 23 figure ricercate. Numeri significativi anche per il commercio, che conta 17 opportunità, e per agricoltura e zootecnia, con 13 posti. Completano il quadro edilizia con 10 figure, industria con 9, trasporti con 6, manutenzione con 5, metalmeccanico e logistica con 4, artigianato con 3, tessile e ambito contabile con 2 ciascuno. Una figura è invece richiesta nei settori ingegneristico, impiantistica elettrica e amministrativo.

Nel report sono presenti anche due offerte di lavoro riservate alle categorie protette, oltre a una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero promosse attraverso la rete EURES, il servizio europeo che sostiene la mobilità professionale tra i Paesi dell’Unione.

Spazio anche alla formazione, con una sezione aggiornata dedicata ai corsi per diplomati e disoccupati, ai corsi serali per adulti e alle opportunità collegate ai programmi Garanzia Giovani e NEET.

ARPAL Puglia ricorda che le offerte sono rivolte a entrambi i sessi e vengono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroXTe Puglia”. Per restare aggiornati sugli annunci attivi, sugli eventi di orientamento e sulle iniziative dedicate alla ricerca attiva del lavoro, è consigliata anche la consultazione della pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, del portale SINTESI Brindisi e dei profili Google dei singoli Centri per l’impiego.

Per informazioni, supporto e assistenza, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori ARPAL Puglia dei Centri per l’impiego dell’ambito territoriale di Brindisi: Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne e Ostuni. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

L’Agenzia regionale per le Politiche attive del lavoro della Puglia, istituita con legge regionale nel 2018, gestisce i Centri per l’impiego e opera per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovendo inclusione, formazione e sostegno all’occupazione.

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