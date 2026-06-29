Mensa scolastica a Ostuni, il Comune chiarisce: «Nessuna decisione definitiva sulla revoca dell’appalto»

L’amministrazione precisa che è in corso una valutazione tecnico-giuridica sugli effetti della sentenza della Corte di Giustizia Europea. Avviato un procedimento in autotutela, ma la decisione finale non è stata ancora assunta

Nessuna decisione definitiva sulla revoca dell’appalto della mensa scolastica di Ostuni. Dopo le notizie circolate nelle scorse ore, a partire dall’articolo pubblicato dal Nuovo Quotidiano di Puglia con il titolo “Lo stop della commissaria Cicoria: mensa, c’è la revoca dell’appalto”, il Comune interviene con una precisazione per chiarire lo stato effettivo del procedimento.

L’amministrazione comunale evidenzia che, al momento, è in corso una valutazione esclusivamente tecnico-giuridica sugli eventuali effetti della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 5 febbraio scorso, relativa all’affidamento della concessione del servizio mensa e del centro di cottura.

Il punto centrale, dunque, riguarda la verifica della legittimità dell’affidamento alla luce del pronunciamento europeo. Per questo motivo il Comune ha avviato un procedimento in autotutela, strumento previsto dalla normativa amministrativa per riesaminare un atto e valutarne eventuali profili di criticità.

La precisazione serve a distinguere due piani diversi: da un lato l’avvio del procedimento, dall’altro l’adozione di un eventuale provvedimento definitivo. Al momento, chiarisce l’amministrazione, la revoca non è stata ancora disposta.

Il procedimento sarà definito solo all’esito delle ulteriori valutazioni necessarie e anche alla luce delle eventuali osservazioni che la ditta interessata potrà presentare nell’ambito della partecipazione al procedimento stesso.

La vicenda resta quindi aperta e sarà necessario attendere i passaggi successivi per capire quale sarà l’esito della verifica avviata dal Comune sull’appalto della mensa scolastica e del centro di cottura.