Politica

Mensa scolastica a Ostuni, il Comune chiarisce: «Nessuna decisione definitiva sulla revoca dell’appalto»

lunedì 29 giugno 2026

L’amministrazione precisa che è in corso una valutazione tecnico-giuridica sugli effetti della sentenza della Corte di Giustizia Europea. Avviato un procedimento in autotutela, ma la decisione finale non è stata ancora assunta

Nessuna decisione definitiva sulla revoca dell’appalto della mensa scolastica di Ostuni. Dopo le notizie circolate nelle scorse ore, a partire dall’articolo pubblicato dal Nuovo Quotidiano di Puglia con il titolo “Lo stop della commissaria Cicoria: mensa, c’è la revoca dell’appalto”, il Comune interviene con una precisazione per chiarire lo stato effettivo del procedimento.

L’amministrazione comunale evidenzia che, al momento, è in corso una valutazione esclusivamente tecnico-giuridica sugli eventuali effetti della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 5 febbraio scorso, relativa all’affidamento della concessione del servizio mensa e del centro di cottura.

Il punto centrale, dunque, riguarda la verifica della legittimità dell’affidamento alla luce del pronunciamento europeo. Per questo motivo il Comune ha avviato un procedimento in autotutela, strumento previsto dalla normativa amministrativa per riesaminare un atto e valutarne eventuali profili di criticità.

La precisazione serve a distinguere due piani diversi: da un lato l’avvio del procedimento, dall’altro l’adozione di un eventuale provvedimento definitivo. Al momento, chiarisce l’amministrazione, la revoca non è stata ancora disposta.

Il procedimento sarà definito solo all’esito delle ulteriori valutazioni necessarie e anche alla luce delle eventuali osservazioni che la ditta interessata potrà presentare nell’ambito della partecipazione al procedimento stesso.

La vicenda resta quindi aperta e sarà necessario attendere i passaggi successivi per capire quale sarà l’esito della verifica avviata dal Comune sull’appalto della mensa scolastica e del centro di cottura.

Altri articoli
BrindisiSera
Il sangue non va in vacanza: dal Perrino l’appello a donare, con l’esempio dei militari del San Marco
29/06/2026
Al Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino nuova giornata di solidarietà con i militari della Brigata Marina San Marco e tanti ...
OstuniSera
Un libro sotto l'ombrellone per leggere e fare del bene: l'estate diventa occasione di crescita e solidarietà.
29/06/2026
L'estate, con i suoi ritmi più lenti e il tempo dedicato al relax, può trasformarsi nell'occasione ideale per riscoprire il piacere ...
BrindisiSera
Giornata Mondiale del Rifugiato, il 2 luglio a Brindisi giochi e testimonianze in Piazza della Vittoria
29/06/2026
Giovedì 2 luglio, dalle 17.30, giochi di strada, testimonianze e momenti di festa animeranno il centro cittadino in occasione della Giornata ...
BrindisiSera
Lavoro nel Brindisino, 283 figure ricercate: sanità e ristorazione trainano le assunzioni
29/06/2026
Lavoro, nel Brindisino 99 annunci attivi: sanità e ristorazione trainano le assunzioniIl 25° report settimanale di ARPAL Puglia fotografa ...
FasanoSera
Olio Pantaleo Fasano, rinforzo in posto 4: ufficiale l’arrivo di Katarina Bulovic
29/06/2026
La schiacciatrice trentina, 24 anni, vestirà la maglia gialloblù nella stagione 2026/2027. Reduce da due anni alla Clai Imola, porta a ...
FasanoSera
Lions Club Fasano, Martino Grassi è il nuovo presidente: passaggio di consegne all’Abbazia di San Lorenzo
29/06/2026
FASANO - Cerimonia ricca di emozioni per il tradizionale “Passaggio della Campana” del Lions Club Fasano. Giovedì 25 giugno, nella ...
cultura
Brindisi, al via il Festival del Mito: Medea, Penelope e Arianna protagoniste tra arte e spettacolo
Arriva a Brindisi il “Festival del Mito - I Miti e le Donne”. La rassegna propone un calendario di ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce