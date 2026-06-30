Cultura

FOGGIASCAPE arriva al Museo Ribezzo: la Puglia contemporanea raccontata attraverso la fotografia

martedì 30 giugno 2026

FOGGIASCAPE arriva al Museo Ribezzo: la Puglia contemporanea raccontata attraverso la fotografia

BRINDISI - Sarà inaugurata oggi, martedì 30 giugno, alle 19.30, al Museo Archeologico “Francesco Ribezzo” di Brindisi, la mostra “FOGGIASCAPE – Spazialità Temporale Storica e Contemporanea” di Gabriele “Kash” Torsello.

L’esposizione rappresenta la seconda tappa del progetto promosso dall’Associazione Istituto di Culture Mediterranee e propone un racconto fotografico della Capitanata contemporanea, frutto di un lavoro di ricerca condotto dall’artista tra il 2012 e il 2022.

Attraverso borghi rurali, periferie urbane, paesaggi naturali e luoghi segnati da trasformazioni sociali ed economiche, il percorso invita a riflettere sul rapporto tra territorio, comunità, memoria e cambiamento.

La mostra, curata da Renata Ferri, resterà aperta fino al 30 agosto 2026 e sarà accompagnata da incontri, workshop e momenti di confronto con l’autore e altri ospiti.

Altri articoli
BrindisiSera
Oltre 800 punti e un futuro ancora biancoblù: Di Ianni resta alla Dinamo
30/06/2026
La Dinamo Basket Brindisi comunica con soddisfazione di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale dell’atleta Alfonso Di ...
FrancavillaSera
Francavilla Fontana, sottratti oltre 200mila euro a un’anziana disabile: sequestrati beni all’amministratore di sostegno
30/06/2026
Francavilla Fontana, la Guardia di Finanza esegue un sequestro preventivo: sotto sigillo quattro immobili e un’autovettura. L’uomo ...
BrindisiSera
Sassi contro i pannelli fotovoltaici nel porto di Brindisi: danneggiato il cantiere di Punta Riso
30/06/2026
Atto vandalico nel porto di Brindisi, dove numerosi pannelli fotovoltaici installati nel cantiere della diga di Punta Riso sono stati danneggiati da ...
BrindisiSera
Mensa scolastica a Ostuni, il Comune chiarisce: «Nessuna decisione definitiva sulla revoca dell’appalto»
29/06/2026
L’amministrazione precisa che è in corso una valutazione tecnico-giuridica sugli effetti della sentenza della Corte di Giustizia ...
BrindisiSera
Il sangue non va in vacanza: dal Perrino l’appello a donare, con l’esempio dei militari del San Marco
29/06/2026
Al Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino nuova giornata di solidarietà con i militari della Brigata Marina San Marco e tanti ...
OstuniSera
Un libro sotto l'ombrellone per leggere e fare del bene: l'estate diventa occasione di crescita e solidarietà.
29/06/2026
L'estate, con i suoi ritmi più lenti e il tempo dedicato al relax, può trasformarsi nell'occasione ideale per riscoprire il piacere ...
cultura
Brindisi, al via il Festival del Mito: Medea, Penelope e Arianna protagoniste tra arte e spettacolo
Arriva a Brindisi il “Festival del Mito - I Miti e le Donne”. La rassegna propone un calendario di ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce