FOGGIASCAPE arriva al Museo Ribezzo: la Puglia contemporanea raccontata attraverso la fotografia

BRINDISI - Sarà inaugurata oggi, martedì 30 giugno, alle 19.30, al Museo Archeologico “Francesco Ribezzo” di Brindisi, la mostra “FOGGIASCAPE – Spazialità Temporale Storica e Contemporanea” di Gabriele “Kash” Torsello.

L’esposizione rappresenta la seconda tappa del progetto promosso dall’Associazione Istituto di Culture Mediterranee e propone un racconto fotografico della Capitanata contemporanea, frutto di un lavoro di ricerca condotto dall’artista tra il 2012 e il 2022.

Attraverso borghi rurali, periferie urbane, paesaggi naturali e luoghi segnati da trasformazioni sociali ed economiche, il percorso invita a riflettere sul rapporto tra territorio, comunità, memoria e cambiamento.

La mostra, curata da Renata Ferri, resterà aperta fino al 30 agosto 2026 e sarà accompagnata da incontri, workshop e momenti di confronto con l’autore e altri ospiti.