Sassi contro i pannelli fotovoltaici nel porto di Brindisi: danneggiato il cantiere di Punta Riso

Atto vandalico nel porto di Brindisi, dove numerosi pannelli fotovoltaici installati nel cantiere della diga di Punta Riso sono stati danneggiati da ignoti. I responsabili avrebbero lanciato sassi contro la struttura, colpendo una parte dell’impianto ancora in fase di realizzazione.

L’episodio ha interessato il cantiere dell’impianto fotovoltaico integrato nel muro paraonde della diga, un intervento inserito nel più ampio progetto di adeguamento infrastrutturale dei porti di Bari e Brindisi per il miglioramento della logistica agroalimentare. L’opera è finanziata nell’ambito della Missione 2 del Pnrr e punta a produrre energia elettrica da fonte rinnovabile a servizio delle infrastrutture portuali legate alla filiera agroalimentare.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha condannato con fermezza l’accaduto, definendolo un grave atto vandalico e intimidatorio, e ha annunciato la presentazione di una denuncia alle forze dell’ordine.

Il presidente dell’Autorità portuale, Francesco Mastro, ha sottolineato che colpire un’opera pubblica di questo valore significa arrecare un danno all’intera collettività. Non si tratta soltanto della distruzione di pannelli fotovoltaici, ma di un attacco a un progetto legato al futuro del porto, alla transizione energetica e all’utilizzo responsabile delle risorse pubbliche.

L’Autorità ha assicurato che l’episodio non fermerà il percorso di modernizzazione e sostenibilità avviato a Brindisi.

Sul caso è intervenuto anche l’onorevole Mauro D’Attis, segretario regionale di Forza Italia Puglia, che ha definito l’episodio un fatto grave, auspicando che i responsabili vengano individuati al più presto. D’Attis ha spiegato di aver già chiesto al prefetto di Brindisi, Guido Aprea, di richiamare l’attenzione sull’accaduto e di riunire tutti i soggetti competenti, trattandosi di un’opera pubblica in fase di ultimazione. Secondo il parlamentare, l’episodio potrebbe non essere soltanto un atto vandalico. Lo stesso D’Attis ha poi riferito che il prefetto avrebbe già avviato un’iniziativa in questa direzione, esprimendo il proprio ringraziamento.