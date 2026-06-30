A Mesagne un Recruiting Day per trovare lavoro nel sociosanitario: 104 posizioni aperte con 13 aziende

È possibile prenotare un colloquio online compilando l’apposito modulo disponibile al link: https://forms.gle/yLf5e6874fTF3RfA8



Un’occasione concreta per chi cerca lavoro nei settori sanitario, socio-sanitario, sociale e socio-pedagogico. Giovedì 2 luglio, dalle 14:30 alle 16:30, il Centro per l’Impiego di Mesagne ospiterà un Recruiting Day dedicato all’incontro diretto tra aziende e candidati.

L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività del Servizio Incrocio domanda-offerta di Arpal Puglia, nasce per rispondere a uno specifico fabbisogno occupazionale del territorio. Alla chiamata pubblica rivolta agli imprenditori hanno aderito 13 aziende, mettendo complessivamente a disposizione 104 posizioni lavorative.

L’appuntamento si svolgerà nella sede del Centro per l’Impiego di Mesagne, in via Nazario Sauro 27, e rappresenta una possibilità importante per professionisti, operatori e candidati interessati a inserirsi o ricollocarsi in ambiti particolarmente richiesti dal mercato del lavoro.

I partecipanti avranno la possibilità di incontrare direttamente le imprese, presentare la propria candidatura e sostenere colloqui conoscitivi. Per questo motivo si consiglia di portare con sé più copie del curriculum vitae, firmate e pronte per essere consegnate alle aziende presenti.

Una modalità specifica è prevista per i candidati residenti o domiciliati fuori dalla Puglia. Nell’ambito della strategia regionale #mareAsinistra, sarà infatti possibile prenotare un colloquio online compilando l’apposito modulo disponibile al link: https://forms.gle/yLf5e6874fTF3RfA8

La strategia #mareAsinistra della Regione Puglia punta a favorire il rientro dei talenti pugliesi nel territorio d’origine e, allo stesso tempo, a incentivare anche chi non è pugliese a scegliere la Puglia come luogo in cui vivere e lavorare.

Il Recruiting Day di Mesagne si inserisce nelle attività di Arpal Puglia per rafforzare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostenere l’occupazione e accompagnare imprese e cittadini in un mercato sempre più orientato alla ricerca di figure qualificate, soprattutto nei servizi alla persona, nella sanità e nell’assistenza sociale.