Brindisi, lo sport come inclusione: il progetto del Rotary protagonista a Expo Aid 2026

Il progetto “Lo Sport è di Tutti” del Rotary Club Brindisi è stato presentato a Expo Aid 2026 – “Io, Persona di Valore”, la più importante manifestazione nazionale dedicata ai temi della disabilità, dell’inclusione e del Progetto di Vita, svoltasi il 25 giugno al Palacongressi di Rimini.

L’evento, promosso dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, ha riunito i Distretti Rotary di tutta Italia, offrendo una vetrina alle iniziative considerate più significative sul piano sociale e inclusivo. Tra queste, per il Distretto 2120 di Puglia e Basilicata, è stato selezionato il progetto realizzato dal Rotary Club Brindisi.

A illustrare l’esperienza brindisina è stato il presidente Riccardo Mele, che ha evidenziato il valore di una rete costruita tra associazioni, istituzioni, imprese, scuola e famiglie. Una collaborazione ampia che ha permesso di trasformare lo sport in uno strumento concreto di partecipazione, integrazione e crescita della comunità.

Determinante, nella riuscita dell’iniziativa, è stato il contributo del Circolo Tennis Brindisi, dell’Inner Wheel Club Brindisi Cristina Cordella, dell’AIPD Brindisi, dei Boy Scout, della Cooperativa ImmaginAbile, del Consiglio Comunale dei Ragazzi, della Croce Rossa Italiana, dell’Istituto Comprensivo Casale, delle istituzioni locali, delle imprese del territorio e delle tante famiglie coinvolte.

La manifestazione organizzata a Brindisi ha visto la partecipazione di circa 250 ragazzi, con e senza disabilità, insieme ai loro familiari. Un risultato che ha dimostrato come lo sport possa diventare un linguaggio comune, capace di superare barriere, creare relazioni e favorire una reale cultura dell’inclusione.

Particolarmente significativo il messaggio lanciato da Mele: «Questo progetto ha fatto bene a tutti, ma soprattutto a chi lo ha organizzato, perché abbiamo imparato quanto possiamo essere piccoli e come, delle volte, non bisogna adeguarsi alle regole, ma bisogna modificare le regole per consentire a tutti di stare insieme».

Parole che riassumono il senso dell’iniziativa: costruire una comunità capace di adattarsi alle persone, senza chiedere alle persone di adattarsi ai limiti della comunità.

Il progetto, però, non si ferma all’evento sportivo. È infatti in corso una raccolta fondi per l’acquisto di un’attrezzatura ludica inclusiva destinata ai bambini con disabilità, che sarà installata nel Parco Buscicchio di Brindisi. Un intervento pensato per lasciare un segno concreto e duraturo sul territorio.

Il riconoscimento ottenuto a Expo Aid 2026 e la grande partecipazione registrata hanno già spinto gli organizzatori a lavorare a una nuova edizione di “Lo Sport è di Tutti”, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più cittadini, famiglie e realtà associative. Perché l’inclusione, quando diventa esperienza condivisa, può generare valore per l’intera comunità.