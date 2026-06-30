Brindisi prova a cambiare passo: il 6 luglio la prima pietra del polo batterie nell’area Versalis

Brindisi si appresta a compiere uno dei passaggi più rilevanti del proprio percorso di riconversione industriale. Lunedì 6 luglio, presso lo stabilimento Versalis di via Enrico Fermi, è prevista la posa della prima pietra del nuovo polo produttivo dedicato alle batterie, un progetto volto a ridefinire il futuro dell’area industriale e a inserire il territorio in una delle filiere strategiche della transizione energetica.

L’evento, intitolato “L’Industria a Brindisi si trasforma: nasce il polo produttivo delle batterie”, rappresenta molto più di una cerimonia simbolica. Segna infatti l’avvio concreto di un investimento atteso da tempo, destinato a inserirsi nel più ampio piano di trasformazione del sito produttivo brindisino, in una fase particolarmente delicata per il comparto chimico e per l’intero sistema industriale locale.

Dopo l’accredito dei partecipanti e l’accesso al sito, la giornata entrerà nel vivo con la cerimonia della posa della prima pietra. Successivamente, nella Sala dei Venti dello stabilimento, si terrà il momento istituzionale con gli interventi dei rappresentanti aziendali e delle istituzioni locali, regionali e nazionali.

Sono previsti i saluti di Claudia Prati, responsabile dello stabilimento di Brindisi, del sindaco Giuseppe Marchionna, del commissario straordinario per la reindustrializzazione di Brindisi Luigi Carnevale, del prefetto Guido Aprea e del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. Seguiranno gli interventi dell’amministratore delegato di Seri Industrial, Vittorio Civitillo, e del direttore Trasformazione Industriale di Eni, Giuseppe Ricci. Le conclusioni saranno affidate al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Il nuovo polo nasce nell’ambito della collaborazione tra Eni e Seri Industrial per lo sviluppo di batterie al litio ferro fosfato, destinate principalmente all’accumulo stazionario di energia. Si tratta di sistemi sempre più centrali per sostenere la crescita delle fonti rinnovabili, in quanto consentono di immagazzinare energia e renderla disponibile quando sole e vento non sono sufficienti a coprire la domanda.

Il progetto di Brindisi si inserisce nella piattaforma industriale Teverola-Brindisi e mira alla realizzazione di una filiera integrata che comprende la produzione, l’assemblaggio di sistemi di accumulo e, in prospettiva, anche attività legate al riciclo e al recupero dei materiali. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: realizzare un polo in grado di contribuire alla produzione europea di batterie stazionarie, con una capacità prevista superiore agli 8 GWh annui.

Per il territorio brindisino la sfida è duplice. Da un lato vi è la necessità di accompagnare la transizione dell’industria tradizionale verso nuove produzioni; dall’altro emerge l’esigenza di tutelare occupazione, competenze e continuità produttiva in un’area che da decenni rappresenta uno dei principali motori economici della città.

La posa della prima pietra non conclude il percorso, ma ne segna l’avvio ufficiale. Saranno determinanti i tempi di realizzazione, le ricadute occupazionali e la capacità di tradurre l’annuncio in una presenza industriale stabile. Tuttavia, il 6 luglio rappresenta una data significativa: Brindisi avvia una nuova fase e si candida a svolgere un ruolo di primo piano nella nuova economia dell’accumulo energetico.