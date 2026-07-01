Attualità

ASL BRINDISI: Luigi Vernaglione è il nuovo direttore sanitario

mercoledì 1 luglio 2026

Luigi Vernaglione è il nuovo direttore sanitario della Asl Brindisi. La nomina è stata formalizzata con una deliberazione del direttore generale Maurizio De Nuccio. Vernaglione subentra a Vincenzo Gigantelli, chiamato a ricoprire lo stesso incarico presso la Asl di Taranto.

Professionista di lunga esperienza, Vernaglione è direttore della Struttura complessa di Nefrologia e Dialisi della Asl Brindisi. Fa parte del comitato del Centro regionale trapianti, coordinato dal professor Loreto Gesualdo, ed è componente del direttivo nazionale della Società italiana per l’Ipertensione arteriosa.

Il nuovo direttore sanitario vanta anche un importante profilo accademico e scientifico. È docente di Nefrologia nel Polo universitario “Vittorio Valerio” di Brindisi dell’Università degli Studi di Bari ed è autore e coautore di 58 lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali, oltre che di capitoli in sei volumi e di 177 contributi presentati in congressi scientifici.

“Il dottor Luigi Vernaglione – ha dichiarato il direttore generale Maurizio De Nuccio – è un punto di riferimento in Puglia per la nefrologia, la dialisi, i trapianti di rene e per la promozione della cultura della donazione. Con la sua nomina l’azienda si avvale di un professionista di altissimo profilo, capace di unire competenza clinica, conoscenza del territorio ed esperienza gestionale e manageriale”.

Per De Nuccio, il percorso maturato da Vernaglione all’interno della rete ospedaliera brindisina, insieme alle esperienze scientifiche di livello internazionale, rappresenta “una garanzia di continuità e, al tempo stesso, uno stimolo per affrontare le sfide che attendono la sanità brindisina”.

Al nuovo direttore sanitario il direttore generale ha rivolto gli auguri di buon lavoro, sottolineando la fiducia nel contributo che potrà offrire al miglioramento dei servizi sanitari a favore dei cittadini.

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