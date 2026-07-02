Grande successo della II^ Edizione “Premio Eccellenza Confesercenti Brindisi”.

Ha registrato un notevole successo di presenze di autorità civili e militari la seconda edizione del“Premio Eccellenza Confesercenti”che si è svolta questa mattina a Palazzo Nervegna-Sala della Colonna. L’iniziativa, promossa da Confesercenti della Provincia di Brindisi, ha valorizzato le imprese che si sono distinte per “qualità, professionalità e sicurezza”, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e sociale del territorio. Questo appuntamento rappresenta ormai un momento di riconoscimento e di valorizzazione del lavoro quotidiano svolto dalle imprese della provincia, oltre che un’occasione di confronto sulle prospettive di crescita del territorio.La selezione delle attività è stata affidata a una Commissione giudicatrice composta da figure di comprovata competenza nei rispettivi ambiti:Giovanni Lagioia, professore Ordinario di Scienze Merceologiche del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa dell’Università di Bari Aldo Moro;Massimo Guastella, professore associato di Storia dell’Arte Contemporanea dell’Università del Salento; Giusy Rosiello, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Brindisi; Emma Taveri, esperta in marketing territoriale e sviluppo locale sostenibile; Michele Piccirillo, presidente provinciale di Confesercenti.La Commissione ha esaminato circa 100 candidature, a conferma dell’interesse e dell’attenzione che questa seconda edizione del Premio ha saputo suscitare tra imprenditori, operatori economici e cittadini. Dietro ogni candidatura c’è una storia fatta di lavoro, sacrifici, competenza e passione. Il compito della Commissione non è stato affatto semplice

I premi assegnati sono stati complessivamente 32, suddivisi nelle sette categorie previste dal regolamento, con quattro riconoscimenti per ciascuna categoria. A questi si aggiunti i premi speciali destinati a un giovane imprenditore e a una giovane imprenditrice che si sono distinti per capacità, impegno e spirito d’iniziativa.

La Commissione ha inoltre deciso di istituire una nuova categoria: il Premio alla Carriera, destinato a riconoscere il percorso professionale di imprenditori che, nel corso degli anni, si sono distinti per impegno, serietà e contributo allo sviluppo economico del territorio. Con questa scelta, la Confesercenti intende rendere omaggio non solo a storie imprenditoriali di successo, ma anche a donne e uomini che per decenni hanno rappresentato un punto di riferimento per i propri clienti, per i quartieri e per le comunità nelle quali hanno operato. Hanno dovuto chiudere le attività per mancanza di ricambio generazionale.

Nel corso della manifestazione il presidente Piccirillo e il Direttore di Confesercenti Antonio D’Amore hanno presentato la proposta di legge di iniziativa popolare “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”, recentemente depositata da Confesercenti nazionale, che pone l’attenzione sul ruolo strategico delle attività di vicinato nei processi di sviluppo urbano e territoriale.

Sono intervenuti il Prefetto di Brindisi Guido Aprea, il Questore di Brindisi Aurelio Montaruli, il Comandante dei Carabinieri di Brindisi, Leonardo Acquaro, il consigliere regionale Tommaso conte, il presidente della Camera di Commercio BR-TA, Vincenzo Cesareo, la Segretaria Generale della CCIAA, Claudia Sanesi, la vicepresidente di Anci Puglia, Silvana Errico, il presidente di Confindustria, Giuseppe Danese, il direttore di Confindustra, Angelo Guarini, il presidente dello SNIM, Giuseppe Meo, il direttore di Confcommercio, Mimmo Consales, il presidente Assoturismo Confesercenti Brindisi, Enzo Di Roma, il sindaco di Mesagne, Francesco Rogoli, la vicesindaca di Mesagne, Annamaria Scalera, la consigliera provinciale Daniela Capone, la sub commissaria prefettizia al Comune di Ostuni, Maria Antonietta Silvana Madaro, Giuseppe Nigro per lo sportello “Made in Italy” in Camera di Commercio, l’assessore Attività Produttive del Comune di Fasano, Giuseppe Galeota, l’assessora Luisa Guido del Comune di San Pietro Vernotico, il vicesindaco di San Michele S.no, Vitantonio Scatigna, l’assessora del Comune di San Michele S.no, Angela Martucci..

Di seguito l’elenco dei premiati:

SETTORE ABBIGLIAMENTO: Echò di Fasano, Malibù di Ostuni, Amore Boutique di Ostuni, Boutique Giovanna di Brindisi

SETTORE RISTORAZIONE: Cantinone Coppula Rossa di Carovigno, Angolo Food di Ceglie Messapica, Li Spilusi di Brindisi, Brin Mense Gestione Ristorazione collettiva.

SETTORE ALIMENTARE: Spina Sapori di Puglia di Oria, Comalbestsrl-Salumi F,lli Gentile di Fasano, Dolce Forno De Tommaso di Torre S.Susanna, Azienda Agricola Pietrasanta di Carovigno.

SETTORE RICETTIVO: Relais La Sommità di Ostuni, Masseria il Frantonio di Ostuni, B&B Oriente di Brindisi, Boutique Hotel Executive Inn di Brindisi.

SETTORE TURISTICO BALNEARE: T Beach di Santa Sabina-Carovigno, Apulian Beach Club di Specchiolla Carovigno, il Santos di fasano, Calidoski di Campo di Mare-San Pietro Vernotico.

SERVIZI AUTOMOTIVE/CASALINGHI: Apruzzi Auto srl di San Michele S.no, Distante Elettrodomestici di Mesagne, Carella Ceramiche di Ostuni, Centro Nautico Idea Verde di Mesagne.

BAR/PUBBLICI ESERCIZI: Lo zodiaco Caffè di Oria, Dama Bianca Restaurant& Cafè di Ostuni, Bar Designe di Brindisi, Bar caffetteria Vittorio Emanuele di Francesco Thomas Librato.

PREMIO GIOVANE IMPRENDITORE: Cherme Parrucchieri di Brindisi di Adriano ricchiuti.

PREMIO GIOVANE IMPRENDITRICE: Il Nido Fortunato di Giada Fortunato.

RICONOSCIMENTI ALLA CARRIERA: Caravaglio di Brindisi, PIC NIC di Ostuni. Entrambe hanno chiuso le attività per mancanza di ricambio generazionale.