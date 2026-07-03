Brindisi, il "Business Corner Experience" mette in rete imprese, cultura e territorio: successo per l'iniziativa di ANCE e Confcommercio

All'Estoril Beach Club una serata dedicata al networking, alla valorizzazione delle eccellenze locali e alla costruzione di nuove sinergie tra mondo imprenditoriale, professionisti e cultura.

Si è conclusa con un'ampia partecipazione la nuova edizione del Business Corner Experience, l'evento promosso da ANCE Brindisi e dal Gruppo Professionisti di Confcommercio Brindisi che, nei giorni scorsi, ha trasformato l'Estoril Beach Club in un luogo d'incontro tra imprese, professionisti, istituzioni e protagonisti del panorama culturale cittadino.

L'iniziativa, sviluppata attorno al tema "Il network come motore per unire culture e tradizioni", ha posto al centro il valore delle relazioni come strumento di crescita per il territorio, favorendo occasioni di confronto e collaborazione tra le principali realtà economiche e associative della provincia.

Nel corso della serata è stato ribadito il ruolo strategico dei corpi intermedi nello sviluppo della comunità locale. Un concetto evidenziato dal presidente di ANCE Brindisi, Angelo Contessa, che ha sottolineato come tra gli obiettivi dell'iniziativa vi sia quello di rafforzare la capacità di "fare rete" tra le associazioni di categoria, ricordando la presenza all'evento dei presidenti di ANCE, Confcommercio e Confindustria Brindisi. Un percorso che punta a favorire una crescita condivisa dell'intero territorio.

L'evento ha voluto anche lanciare un messaggio sulla rigenerazione urbana attraverso la scelta dell'Estoril Beach Club, luogo simbolico della città, individuato come esempio di valorizzazione degli spazi urbani grazie al contributo del mondo imprenditoriale.

Ampio spazio è stato riservato alla cultura e all'arte. Nel giardino della struttura è stata allestita un'esposizione dedicata agli artisti del territorio, accompagnata dalle sonorità del dj set di Dario Spagnolo e dalle esibizioni delle danzatrici di pizzica, che hanno portato sul palco le tradizioni popolari salentine.

Tra i momenti più significativi della serata, la performance dal vivo dello scultore Domenico Sepe, autore dell'opera "Onde in attesa", ispirata al mare e alla figura dei marinai. La scultura è stata consegnata dal presidente Contessa al presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe Danese, come simbolo della volontà di rafforzare la collaborazione tra le principali realtà associative del territorio.

Nel corso dell'iniziativa sono stati inoltre consegnati riconoscimenti ad alcune personalità brindisine che si sono distinte per il loro contributo alla comunità. Premiati la dottoressa Antonella Miccoli, responsabile del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale della ASL Brindisi, la dottoressa Anna D'Agnano, dirigente di ARPA Puglia, e il dirigente scolastico dell'IISS "Ettore Majorana" di Brindisi, Salvatore Giuliano. Un riconoscimento speciale è stato attribuito anche alla dottoressa Giorgia Tedesco, presidente del Gruppo Professionisti di Confcommercio Brindisi e tra le principali promotrici dell'iniziativa. Il presidente di Confcommercio Brindisi, Gianni Corciulo, ne ha evidenziato il ruolo determinante nella crescita del progetto e il valore apportato all'associazione.

A concludere la serata è stato il pastry show del maestro pasticcere Fabio Ravone, che ha offerto agli ospiti una dimostrazione di alta pasticceria.

L'organizzazione dell'evento è stata curata da Risolvi S.r.l., con il supporto di numerosi partner del territorio, a conferma di un progetto che punta a consolidare una rete sempre più forte tra imprese, professionisti, cultura e istituzioni, contribuendo a costruire una nuova immagine di Brindisi fondata sulla collaborazione e sulla valorizzazione delle proprie eccellenze.