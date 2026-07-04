Brindisi ospita la semifinale nazionale della Pizza Bit Competition: i migliori pizzaioli d'Italia si sfidano sul litorale

Brindisi si prepara ad accogliere una tappa di rilievo nel panorama della pizza d'autore italiana. Martedì 7 luglio l'Oktagona Beach sarà infatti sede della prima semifinale nazionale della Pizza Bit Competition, competizione che riunisce alcuni tra i migliori pizzaioli provenienti da diverse regioni del Paese.
L'appuntamento porterà in città nove professionisti selezionati nelle precedenti fasi regionali del concorso, chiamati a confrontarsi in una prova che premierà tecnica, creatività e capacità di interpretare la pizza contemporanea. La tappa brindisina rappresenta il primo dei tre appuntamenti di semifinale che determineranno l'accesso alla finale nazionale in programma a settembre.
La scelta di Brindisi come sede della manifestazione conferma il crescente interesse verso il territorio pugliese quale palcoscenico per eventi di carattere nazionale dedicati all'enogastronomia. La competizione, infatti, richiama operatori del settore, professionisti e appassionati provenienti da tutta Italia, contribuendo a valorizzare la città anche come meta per iniziative legate alla cultura gastronomica.
L'evento si svolgerà nel corso della giornata presso il lido Oktagona Beach e, oltre alla gara tra i pizzaioli, prevede un momento conclusivo aperto al pubblico con intrattenimento musicale. A contendersi un posto nella finalissima saranno concorrenti provenienti da Sicilia, Campania, Lombardia, Puglia ed Emilia-Romagna, in rappresentanza di alcune delle realtà più interessanti del panorama pizzaiolo italiano.
Per Brindisi si tratta di un'importante occasione di visibilità nazionale, con una manifestazione che unisce promozione del territorio, turismo e valorizzazione di una delle eccellenze più rappresentative della tradizione gastronomica italiana.