Il mare non perdona: da Cala Materdomini a Otranto, due storie che ricordano quanto sia sottile il confine tra il salvataggio e la tragedia

Basta un'onda più forte, una corrente sottovalutata o la convinzione di poter affrontare il mare senza valutarne realmente le condizioni. Sono pochi istanti a fare la differenza tra un grande spavento e una tragedia.

Le cronache di queste ore raccontano due episodi che, pur avendo avuto epiloghi diversi, trasmettono lo stesso messaggio: il mare merita sempre rispetto.

A Brindisi, nelle acque di Cala Materdomini, cinque persone sono state salvate grazie a un'imponente operazione di soccorso. Tutto è iniziato quando tre turisti sono rimasti in difficoltà a causa del forte moto ondoso. Due giovani che hanno tentato di aiutarli sono rimasti a loro volta bloccati dalla forza delle onde, rendendo necessario l'intervento della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di recupero, rese particolarmente difficili dal mare agitato, si sono concluse fortunatamente senza conseguenze gravi per nessuno dei coinvolti.

Poche ore prima, però, il mare aveva presentato il suo volto più drammatico. A Otranto un padre ha perso la vita dopo essersi tuffato per salvare i propri figli in difficoltà tra le onde. Un gesto istintivo, dettato dall'amore di un genitore, che si è trasformato in una tragedia.

Due vicende diverse, accomunate dallo stesso elemento: la pericolosità di un mare che, soprattutto nelle giornate caratterizzate da vento sostenuto e correnti, può diventare insidioso anche per chi ha esperienza.

Ogni estate i soccorritori sono chiamati a decine di interventi lungo le coste pugliesi. Molti si concludono con un lieto fine grazie alla rapidità e alla professionalità di bagnini, Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e personale del 118. Ma non sempre è possibile evitare il peggio.

Il mare non va temuto, ma nemmeno sottovalutato. Rispettare le bandiere di segnalazione, evitare di entrare in acqua quando le condizioni sono proibitive e non sopravvalutare le proprie capacità di nuoto sono regole semplici che possono fare la differenza.

La vicenda di Cala Materdomini dimostra quanto sia prezioso il lavoro dei soccorritori e di chi, con coraggio, presta aiuto agli altri. Quella di Otranto ricorda invece il prezzo che può avere anche un solo istante di sottovalutazione. Due storie che, insieme, rappresentano il monito più efficace all'inizio di una stagione estiva che richiama migliaia di persone sulle spiagge della Puglia: con il mare non si scherza mai.

Se vuoi, posso renderlo ancora più incisivo, con il tono di un editoriale da quotidiano.