Regata Brindisi-Valona, è «Freedom» la regina della XV edizione: a Saverio Ricco il Trofeo Mirko Gallone

Si chiude nel segno di «Freedom» la quindicesima edizione della Regata del Grande Salento Brindisi-Valona. L'imbarcazione della Lega Navale Italiana di Brindisi, guidata da Saverio Ricco, si è aggiudicata la vittoria assoluta in tempo compensato, conquistando il prestigioso Trofeo "Mirko Gallone", il riconoscimento più ambito della manifestazione velica che ogni anno collega le coste pugliesi con quelle albanesi.

Diverso il verdetto della classifica in tempo reale, che ha premiato il catamarano «Nyo» del Circolo Velico Bisceglie. L'equipaggio è stato il primo a tagliare il traguardo nelle acque di Orikum, assicurandosi così il Trofeo dell'Accoglienza, riservato all'imbarcazione più veloce in assoluto lungo il percorso.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella serata di sabato 4 luglio al Marina di Orikum, in Albania, alla presenza delle autorità locali e italiane. Tra gli ospiti il ministro albanese del Turismo, della Cultura e dello Sport Blendi Gonxhja, il Console Generale d'Italia a Valona Achille Provenzano e il presidente della Lega Navale Italiana di Brindisi Gianluca Fischetto, che ha salutato equipaggi e organizzatori prima della consegna dei trofei.

Nel dettaglio, «Sacripante» di Costanzo De Padova si è imposta nella categoria Real Time 1, «Baruffa» di Agostino Penta nella Real Time 2, «Vision» di Stefano Mignini nella ORC Gran Crociera, «Maela» di Lombardo-Pizzi nella ORC C, mentre «Freedom» ha conquistato anche il primo posto nella classe ORC A-B.

Organizzata dalla Lega Navale Italiana di Brindisi in collaborazione con il Marina di Orikum, la Brindisi-Valona si conferma uno degli appuntamenti velici più prestigiosi dell'Adriatico, capace di unire agonismo, tradizione marinara e il consolidato legame tra Italia e Albania. La serata conclusiva è stata accompagnata da musica dal vivo e dalla tradizionale estrazione dei premi messi a disposizione dagli sponsor, chiudendo un'edizione che ha richiamato numerosi equipaggi e appassionati del mare.

Se preferisci, posso renderlo ancora più "da quotidiano", con un taglio di cronaca e meno istituzionale.