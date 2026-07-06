Lo SNIM si presenta alla Camera dei Deputati: Brindisi al centro della Blue Economy con il Salone Nautico di Puglia

La 22ª edizione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia sarà presentata giovedì 9 luglio, alle ore 13, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma, nel corso di una conferenza dedicata non solo alla manifestazione, ma anche al ruolo strategico degli eventi territoriali come motore di sviluppo della Blue Economy nel Mezzogiorno.

L'iniziativa offrirà l'occasione per fare il punto sulle prospettive dell'economia del mare, settore che continua a registrare numeri importanti. La nautica da diporto, infatti, rappresenta uno dei comparti più dinamici del sistema economico nazionale, con un giro d'affari stimato in circa 8,6 miliardi di euro. In questo contesto il Sud Italia, e in particolare Puglia, Campania, Sicilia e Calabria, riveste un ruolo centrale grazie alla presenza di porti turistici, approdi e destinazioni di eccellenza che alimentano la crescita del turismo nautico e dell'intera filiera.

Alla conferenza interverranno il presidente dello SNIM Giuseppe Meo, il presidente dell'Intergruppo parlamentare su Nautica, Subacquea e Turismo Marino, l'onorevole Gimmi Cangiano, l'assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro della Regione Puglia Eugenio Di Sciascio, il vicepresidente e direttore generale di ALIS Marcello Di Caterina, il direttore generale per i Servizi Territoriali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Amerigo Splendori e il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, senatore Nello Musumeci. A moderare l'incontro sarà il giornalista Maurizio Bulleri.

Lo SNIM si conferma uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla nautica e alla Blue Economy. L'edizione 2026 si svolgerà dal 22 al 26 ottobre negli spazi del porto turistico Marina di Brindisi, dove sono attesi circa 180 espositori e oltre 350 imbarcazioni, tra modelli esposti a terra e in acqua.

Accanto all'esposizione nautica, il Salone ospiterà un ricco calendario di convegni, incontri e iniziative dedicate ai temi dell'innovazione, della sostenibilità, della formazione, della portualità turistica, della cultura e degli sport del mare, confermandosi come un'importante piattaforma di confronto per istituzioni, imprese e operatori del settore.

Anche quest'anno la manifestazione ha ottenuto dalla Regione Puglia il riconoscimento di evento fieristico internazionale e potrà contare sul sostegno delle istituzioni del territorio, consolidando il ruolo di Brindisi tra i principali poli italiani dell'economia del mare.

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