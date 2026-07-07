La brindisina Roberta Campioto è una nuova giocatrice dell'Aurora

l'ingaggio della schiacciatrice/opposta mancina classe 2003, che dopo un lungo percorso tra Salento e terra di Bari, torna a vestire la maglia di una squadra brindisina.

Cresciuta nel vivaio del Casale Volley 3, Roberta ha esordito in Serie D a soli 15 anni con l'Eurovolley Sant'Elia. Il percorso in Serie C è proseguito tra Tuglie e Trepuzzi, prima del trasferimento a Bari, dove ha giocato in B2 con l'Adria Volley e, nella stagione successiva, con l'Europa Volley.

Nel 2023 la svolta con l'Orsa Cuti Capurso, club con cui ha conquistato una tripla corona: promozione in B2, Coppa Puglia e Supercoppa del Sud. Nell'ultima annata ha vestito la maglia del Frimarc Surbo, sempre in Serie C.

Giocatrice duttile, in grado di ricoprire tutti i ruoli d'attacco, Roberta porta con sé anche la particolarità del braccio mancino, caratteristica che ne amplia le soluzioni offensive. Con il suo arrivo, l'Aurora Volley Brindisi rafforza il reparto d'attacco in vista della prossima stagione.

"Roberta è un'atleta brindisina che mancava da tempo ai campi della sua città.” Dice il Presidente del club biancoazzurro Ercole Saponaro. “La seguivo personalmente da tempo e ho fortemente voluto il suo arrivo, certo che saprà esprimere tutto il suo potenziale anche davanti al pubblico di casa. Un'attaccante completa e polivalente, che ha accolto la nostra proposta con un entusiasmo che mi ha veramente colpito."

"Giocare a Brindisi è per me un grande orgoglio, un valore speciale che sento profondamente.” Dichiara la nuova attaccante dell’Aurora. “Entro a far parte di una società organizzata, con le idee chiare, e mi aspetto una stagione di sacrificio, dove l'impegno di tutto il gruppo farà la differenza. Sono pronta a dare il massimo in ogni allenamento, con la fame di vittorie."