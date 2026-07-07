Lavoro nel Brindisino, quasi 200 posti disponibili nell'ultimo report settimanale

Sono 199 i posti di lavoro attualmente disponibili nella provincia di Brindisi, distribuiti in 81 annunci attivi pubblicati sul portale regionale "LavoroXTe". È quanto emerge dal 26° report settimanale diffuso da ARPAL Puglia - Ambito territoriale di Brindisi, che fotografa un mercato del lavoro ancora dinamico e con opportunità in diversi comparti produttivi.

A offrire il maggior numero di occasioni è il settore della ristorazione, che da solo concentra 80 posizioni aperte. Seguono il commercio con 28 figure ricercate, l'industria con 16 e i comparti del turismo, dell'agricoltura e della zootecnia, che mettono complessivamente a disposizione 13 posti.

Opportunità anche nell'edilizia (11), nei trasporti e nella logistica (6), nella manutenzione e nell'artigianato (5), nel settore metalmeccanico (4), oltre a posizioni nei servizi di pulizia e nell'amministrazione (3 ciascuno). Completano il quadro alcune offerte nei comparti tessile, sanitario, ingegneristico e dell'impiantistica elettrica.

Nel report è presente anche un'offerta riservata alle categorie protette, mentre una sezione specifica è dedicata alle opportunità di lavoro e formazione all'estero attraverso la rete EURES, che promuove la mobilità professionale nei Paesi dell'Unione Europea.

ARPAL segnala inoltre la disponibilità di numerosi percorsi di formazione rivolti a diplomati e disoccupati, corsi serali per adulti e iniziative legate ai programmi Garanzia Giovani e NEET, pensati per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani.

Le candidature possono essere presentate direttamente online, tramite autenticazione SPID, sul portale regionale "LavoroXTe". Per informazioni e assistenza, cittadini e imprese possono rivolgersi ai Centri per l'impiego di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, con aperture pomeridiane il martedì e il giovedì su appuntamento.