l sindaco di Brindisi Marchionna tra i protagonisti di "Sindaci, ai Fornelli!": ai fornelli anche il presidente Decaro

Lunedì 13 luglio, alle 20.30, in piazza XX Settembre a Martina Franca, anche il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna sarà tra i protagonisti dell'undicesima edizione di "Sindaci, ai Fornelli!", l'originale gara culinaria che vedrà sfidarsi dieci primi cittadini pugliesi affiancati da chef stellati.

Tra i partecipanti anche il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, che per una sera vestirà i panni di chef.

Ideato dal giornalista e gastronomo Sandro Romano e organizzato dall'agenzia RP Consulting di Bari, l'evento è ormai diventato un appuntamento consolidato che unisce gastronomia, promozione del territorio e spirito di squadra, trasformando gli amministratori locali in cuochi per un giorno.

La formula è quella ormai collaudata: dieci sindaci pugliesi, suddivisi in squadre miste, avranno a disposizione trenta minuti per preparare un piatto originale utilizzando esclusivamente gli ingredienti forniti dall'organizzazione, con il supporto di chef tutor chiamati a guidarli nella sfida.

Oltre a Giuseppe Marchionna e al presidente Antonio Decaro, hanno già confermato la loro partecipazione il sindaco della Città Metropolitana di Bari Vito Leccese, la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, il sindaco di Martina Franca e presidente della Provincia di Taranto Gianfranco Palmisano e il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano. Gli altri amministratori saranno annunciati nei prossimi giorni.

Ad affiancare i sindaci ci saranno alcuni tra i più apprezzati chef del panorama pugliese, comprese le Stelle Michelin Domingo Schingaro, del ristorante Due Camini di Borgo Egnazia, Andrea Catalano del ristorante Dissapore di Carovigno, oltre agli chef martinesi Isabella Potì e Floriano Pellegrino del Bros e ad Antonella Ricci e Vinod Sokar di Ceglie Messapica.

La serata sarà condotta da Mauro Pulpito e Claudia Cesaroni, mentre il compito di animare la competizione con ironia sarà affidato ad Alessio Giannone, in arte Pinuccio, nel ruolo di "guastatore" ufficiale della gara.

«Sarà un piacere per la nostra città ospitare per la prima volta l'evento, con la partecipazione di tanti sindaci e di chef stellati, alcuni dei quali di Martina. Lo dico con un certo orgoglio», ha dichiarato il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano. «Questa manifestazione rappresenta anche un'ottima opportunità per valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio pugliese, sottolineare l'importanza del gioco di squadra e consolidare il legame tra cittadini e istituzioni».

L'iniziativa si svolge con il patrocinio della Città di Martina Franca, di Mordi la Puglia e dell'Accademia Italiana di Gastronomia e Gastrosofia Storica, con il sostegno di numerosi partner del settore agroalimentare e della ristorazione.