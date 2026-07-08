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Cambio appalto AQP, salta l'accordo: sindacati chiedono interventi urgenti

mercoledì 8 luglio 2026

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: 

 

SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE. RINNOVO APPALTI AQP AMBITO 7

 

Le scriventi Segreterie Provinciali FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL dichiarano il mancato accordo relativo all'incontro tenutosi in data 29 giugno 2026 presso la Regione Puglia con l'impresa Evoluzione Ecologica Srl, subentrante della ditta uscente Idrovelox Constructions Srl, vincitrice della gara di appalto dell'AQP - Ambito 7, la quale ha preso in carico tutte le maestranze appartenenti allo stesso Ambito 7.

Le OO.SS. denunciano il comportamento mendoso assunto dalla predetta impresa, ovvero che alla data odierna sono stati chiamati a lavorare dalla ditta Evoluzione Ecologica Srl, subentrante nell'appalto, solo n. 3 lavoratori edili su 18, tra l'altro costretti a lavorare con sovraccarichi di lavoro che li espongono ad operare in precarie condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro in tutta la provincia di Brindisi.

Ciò sta creando notevoli disagi ai lavoratori, anche in riferimento alle problematiche riguardanti il lavoro ad alte temperature, secondo quanto previsto dalla recente ordinanza regionale sottoscritta dal presidente Decaro.

Di tale situazione sono stati informati dalle scriventi OO.SS. di categoria, con nota del 6 luglio 2026, S.E. il Prefetto di Brindisi, l'Ispettorato del Lavoro, la Direzione dell'Acquedotto Pugliese nel ruolo di committente e le aziende interessate.

Al fine di dirimere tali problematiche ribadiamo l'intervento immediato degli enti preposti al controllo e al rispetto dei contratti, ivi compreso l'Acquedotto Pugliese, affinché sia garantito il lavoro e siano tutelati i diritti contrattuali di tutte le maestranze impegnate sui cantieri edili dell'appalto nell'Ambito 7.

FENEAL UIL
G. Librando

FILCA CISL
G. Passiatore

FILLEA CGIL
A. Piccione

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