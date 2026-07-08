Politica

Ostuni, Gioia rassicura sul Nucleo di Vigilanza Ambientale: "Il presidio di Villanova non chiuderà"

mercoledì 8 luglio 2026

Il consigliere regionale interviene dopo le preoccupazioni del personale: "Il contratto è valido fino al 2027, ora la Regione completi rapidamente l'iter".

Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere regionale Tommaso Gioia.

 
In merito alle recenti preoccupazioni espresse dal personale del Nucleo di Vigilanza Ambientale in merito alla sede di Villanova di Ostuni, il consigliere regionale Gioia è intervenuto tempestivamente per chiarire la situazione, assicurando il pieno mantenimento dell’attività operativa.

A seguito di un confronto diretto con gli uffici regionali e il Commissario straordinario del Comune di Ostuni, la dott.ssa Erminia Cicoria, è emerso con chiarezza che non sussiste alcuna volontà amministrativa di interrompere il servizio. Il contratto di comodato d’uso, regolarmente in vigore, prevede una scadenza nel febbraio 2027. La comunicazione giunta dagli uffici comunali è stata un mero atto dovuto, legato ai rigidi adempimenti previsti dal Codice Antimafia per la gestione dei beni confiscati. L’Amministrazione comunale ha confermato la propria disponibilità a proseguire la collaborazione, invitando formalmente la Regione Puglia a manifestare l'interesse a mantenere il distaccamento nei locali di via Petrolla.

"Ringrazio la dottoressa Cicoria per la sensibilità istituzionale dimostrata – dichiara il consigliere regionale Gioia – e un sentito ringraziamento va al personale, il cui impegno quotidiano è fondamentale per la tutela del nostro territorio".

Il presidio di Villanova rappresenta un punto di riferimento strategico per il monitoraggio del Parco delle Dune Costiere e per il supporto costante alle attività dei Carabinieri Forestali e della Procura di Brindisi. Consapevole di questo ruolo cruciale, la Regione Puglia ha investito significativamente nella riqualificazione della struttura, trasformandola in un ufficio moderno ed efficiente. Grazie ai recenti interventi, l'immobile è oggi dotato di infrastrutture tecnologiche avanzate, con collegamenti in fibra ottica, sei postazioni di lavoro interamente digitalizzate e un sistema di climatizzazione completo su entrambi i piani. La sicurezza è stata ulteriormente rafforzata tramite l’installazione di videocitofoni, un’armeria a norma e il potenziamento del sistema di videosorveglianza perimetrale, attualmente in fase di finalizzazione per garantire un controllo totale del sito.

"Spetta ora alla Regione formalizzare l'iter per garantire la prosecuzione di questo servizio – conclude Gioia –. Vigileremo con la massima attenzione affinché l'intero processo si concluda rapidamente, garantendo che..."

Altri articoli
BrindisiSera
Brindisi, autocisterna contro un ponte sulla statale 613: traffico in tilt e intervento dei soccorsi
08/07/2026
Momenti di forte apprensione questa mattina, mercoledì 8 luglio, lungo la strada statale 613 Brindisi-Lecce, dove un'autocisterna carica di ...
BrindisiSera
Brindisi, il "Caffè tra Amici" accende i riflettori sulla ludopatia: esperti a confronto nel podcast di Miglio 365
08/07/2026
BRINDISI – La ludopatia al centro di un confronto aperto alla cittadinanza, per comprendere un fenomeno sempre più diffuso e promuovere ...
CeglieSera
Villa Castelli, blitz dei Carabinieri: catturato il latitante Martino Barletta mentre banchettava con 12 pregiudicati
08/07/2026
L'uomo era ricercato da aprile nell'ambito dell'inchiesta su furti ed estorsioni. Denunciato il proprietario della villa, un arresto per droga e una ...
BrindisiSera
Cambio appalto AQP, salta l'accordo: sindacati chiedono interventi urgenti
08/07/2026
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:    SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE. RINNOVO APPALTI AQP AMBITO 7   Le scriventi Segreterie Provinciali FENEAL ...
BrindisiSera
l sindaco di Brindisi Marchionna tra i protagonisti di "Sindaci, ai Fornelli!": ai fornelli anche il presidente Decaro
08/07/2026
Lunedì 13 luglio, alle 20.30, in piazza XX Settembre a Martina Franca, anche il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna sarà tra i ...
FasanoSera
Al via “Jazz Friends”: le grandi note del jazz illuminano l’estate di WOW! Fasano '26
08/07/2026
Cinque appuntamenti imperdibili da luglio ad agosto per un viaggio musicale che toccherà il centro storico, la Selva e le frazioni marinare e ...
cultura
FOGGIASCAPE arriva al Museo Ribezzo: la Puglia contemporanea raccontata attraverso la fotografia
FOGGIASCAPE arriva al Museo Ribezzo: la Puglia contemporanea raccontata attraverso la fotografia BRINDISI - ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce