Versalis Brindisi, il nuovo rinvio del tavolo con il MIMIT aumenta le perplessità dei lavoratori: Fialc Cisal esprime rammarico.

Il nuovo slittamento dell'incontro tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed Eni Versalis riaccende le preoccupazioni tra lavoratori e organizzazioni sindacali. La mancata indicazione delle ragioni del rinvio e l'assenza di una nuova data alimentano l'incertezza in una fase ritenuta decisiva per il futuro industriale e occupazionale del polo.

Riceviamo e pubblichiamo.

Rinvio dell'incontro tra MIMIT ed Eni Versalis

La FIALC CISAL esprime rammarico per il nuovo rinvio dell'incontro tra il MIMIT ed Eni Versalis. La comunicazione, giunta via e-mail a ridosso della data già fissata e priva di indicazioni sulle motivazioni del rinvio, alimenta l'incertezza in una fase particolarmente delicata per i lavoratori e per il futuro del comparto.

Al di là delle dinamiche istituzionali che possono aver determinato questo slittamento riteniamo che i lavoratori hanno bisogno di tempi certi, chiarezza e risposte concrete sul futuro occupazionale e industriale.

In questo contesto, rivolgiamo un appello al Presidente della Regione Puglia affinché esprima una posizione chiara e coerente rispetto al percorso di sviluppo industriale già avviato sul territorio. La sua partecipazione alla posa della prima pietra della Gigafactory ha rappresentato un importante segnale di sostegno a un progetto strategico per il futuro occupazionale e produttivo della Puglia. Per questo riteniamo importante che, anche in questa fase, l'azione istituzionale sia improntata alla coerenza e contribuisca a dare certezze ai lavoratori e alle loro famiglie.

In quest'ottica, rinnoviamo al Presidente della Regione l'invito ad aderire e sottoscrivere il protocollo già condiviso dalla larga maggioranza delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori, quale ulteriore segnale di unità istituzionale e di sostegno a un percorso finalizzato alla tutela dell'occupazione, dello sviluppo industriale e del futuro del territorio.

Ribadiamo il nostro rispetto per le diverse posizioni espresse dalle organizzazioni sindacali. Allo stesso tempo, ricordiamo che il protocollo sottoscritto ha ottenuto il consenso della larga maggioranza dei lavoratori, sia diretti sia dell'indotto, e che il confronto è sempre rimasto aperto a ogni contributo volto a tutelare l'occupazione e il futuro del territorio.

In questo momento è essenziale privilegiare il dialogo, la trasparenza e il senso di responsabilità, nell'interesse delle migliaia di lavoratori e delle loro famiglie che attendono risposte.

La FIALC CISAL continuerà a seguire con attenzione l'evolversi della situazione, sostenendo le istanze dei lavoratori e chiedendo che il tavolo di confronto venga riconvocato al più presto, affinché le decisioni siano assunte nell'esclusivo interesse dello sviluppo industriale, dell'occupazione e del territorio.

FIALC CISAL

Segreteria Nazionale MASSIMO PAGLIARA