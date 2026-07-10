Fasano premiata da Ricrea per la raccolta degli imballaggi in acciaio: nel 2026 stimate 92 tonnellate

La campagna itinerante “Cuore Mediterraneo” fa tappa in Puglia e celebra l’impegno del territorio nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Per il 2026 sono stimate 92 tonnellate raccolte in città.

Sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza di una corretta raccolta differenziata, soprattutto nei mesi estivi, quando le località costiere registrano un aumento delle presenze: è questo l’obiettivo di “Cuore Mediterraneo”, la campagna itinerante promossa da Ricrea, il Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio che fa parte del sistema Conai.

Attraversando le principali località balneari italiane, l’iniziativa porta il tema del riciclo direttamente sulle spiagge grazie all’inviata speciale Alice, che incontra turisti e bagnanti invitandoli a scoprire i molteplici benefici derivanti dal corretto conferimento degli imballaggi in acciaio e il contributo che ogni cittadino può offrire allo sviluppo dell’economia circolare.

In occasione della tappa pugliese, Ricrea ha consegnato uno speciale riconoscimento al Comune di Fasano per l’impegno e i risultati raggiunti: nel corso del 2026 si stima una raccolta di 92 tonnellate di imballaggi in acciaio.

La premiazione si è svolta presso il Faro di Torre Canne, uno dei luoghi più riconoscibili della costa di Fasano e punto di riferimento per chi percorre questo tratto di Adriatico. Affacciato sul mare e immerso in un paesaggio che da sempre caratterizza l’identità del territorio, il faro rappresenta un contesto particolarmente significativo per celebrare un risultato che nasce dall’impegno condiviso della comunità.

Un’occasione per ribadire l’importanza della tutela dell’ambiente e del corretto riciclo degli imballaggi in acciaio, gesti concreti che contribuiscono a preservare la bellezza e la qualità del patrimonio naturale che rendono Torre Canne e il territorio fasanese una meta apprezzata da residenti e visitatori.

“Ogni barattolo, scatoletta, tappo o bomboletta conferito correttamente rappresenta una risorsa che può tornare a nuova vita attraverso il riciclo”, dichiara Federico Fusari, direttore generale di Ricrea. “Con ‘Cuore Mediterraneo’ vogliamo portare questo messaggio direttamente nei luoghi di vacanza, coinvolgendo residenti e turisti in modo semplice e immediato. I risultati raggiunti da Fasano dimostrano come la collaborazione tra cittadini, amministrazioni e operatori della filiera possa tradursi in benefici concreti per l’ambiente e per il territorio”.

“Questo premio rappresenta un traguardo straordinario per tutta la nostra comunità e una conferma tangibile dell’efficacia delle politiche ambientali che stiamo portando avanti con determinazione. Raggiungere una stima di 92 tonnellate di imballaggi in acciaio raccolti nel 2026 non è un risultato casuale, ma il frutto di una sinergia perfetta tra istituzioni, cittadini e operatori del settore. Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento ai cittadini di Fasano e ai numerosi turisti che, specialmente nei mesi estivi, scelgono le nostre coste. La loro sensibilità e il rispetto per il territorio sono il motore di questa economia circolare. Un plauso fondamentale va a Gial Plast, per la gestione puntuale del servizio di raccolta sull’intero territorio comunale, e alla piattaforma Recsel Srl, che trasforma l’impegno quotidiano dei nostri concittadini in effettivo riciclo, avviando i materiali a nuova vita. Celebrare questo traguardo qui, presso il Faro di Torre Canne, ci ricorda che difendere la bellezza e la qualità del nostro patrimonio naturale è un dovere condiviso e un beneficio concreto per l’ambiente”, afferma Gianluca Cisternino, assessore all’Ecologia del Comune di Fasano.

Oltre al Comune, sono state premiate anche Gial Plast, che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti sull’intero territorio comunale, e la piattaforma di selezione Recsel Srl, presso cui vengono lavorati e avviati al riciclo gli imballaggi in acciaio raccolti in città.

La loro presenza ha contribuito a rendere la cerimonia un importante momento di confronto dedicato alle buone pratiche di riciclo e al valore della collaborazione tra tutti gli attori della filiera, elemento fondamentale per il raggiungimento di risultati concreti a beneficio dell’ambiente.

“Ci scusiamo per l’assenza a causa di impegni fuori regione già presi in precedenza e purtroppo non rinviabili. La premiazione nell’ambito della campagna informativa ‘Cuore Mediterraneo’, magistralmente promossa da Ricrea, conferma la bontà del lavoro svolto dalla nostra azienda in questi anni a Fasano, dove sono state raggiunte ottime percentuali di raccolta differenziata, grazie alla sinergia tra amministrazione, uffici comunali, i nostri operatori e tutta la cittadinanza che ha risposto positivamente alle evoluzioni e alle innovazioni che abbiamo apportato nel sistema di igiene urbana. Sin dal 2019, da quando Gial ha cominciato a operare sul territorio, Fasano è diventato un modello positivo da imitare da parte dei Comuni limitrofi e addirittura dall’estero, con una delegazione spagnola che è venuta a vedere da vicino il funzionamento delle isole ecologiche informatizzate. Il risultato di oggi, tuttavia, non è un traguardo, ma un ulteriore punto di partenza che ci stimola a continuare sulla strada della sostenibilità e della tutela ambientale con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le performance in termini quantitativi e qualitativi perché da una buona raccolta differenziata, seguendo scrupolosamente le regole di corretto conferimento, tutta la comunità può trarne beneficio”, affermano i responsabili di Gial Plast.

“Nella filiera del riciclo dell’acciaio il ruolo degli impianti di selezione come quello di Recsel è sempre più strategico. Grazie agli investimenti in innovazione tecnologica e sulla formazione del personale, possiamo offrire un servizio di qualità che garantisce ai Comuni e ai gestori sempre più precisione, in un’ottica di sostenibilità sia ambientale sia economica. Ma, nonostante questo, occorre sempre più investire in attività di promozione ed educazione ambientale perché i cittadini e i turisti sono i primi veri protagonisti della filiera del riciclo”, conclude Pierino Chirulli, socio di Recsel Srl.

L’Italia rappresenta un’eccellenza a livello europeo in materia di raccolta differenziata di tali imballaggi, con un tasso di riciclo pari all’82,2% degli imballaggi in acciaio immessi a consumo, che supera già ampiamente l’obiettivo dell’80% fissato per il 2030 dall’Unione Europea.

Nel 2025 sono state avviate al riciclo 442.666 tonnellate, pari a 4,8 chilogrammi per abitante.

Maggiori informazioni su “Cuore Mediterraneo” e sulle attività di Alice sono disponibili sulle pagine social dedicate all’iniziativa.