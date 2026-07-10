Assalti ai portavalori, nell’inchiesta DDA anche il furto dei bus STP a Ostuni

Il furto dei quattro autobus della STP Brindisi, avvenuto nell’aprile 2025 nel deposito di Ostuni, entra nel quadro investigativo della vasta inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari sugli assalti ai furgoni portavalori. L’indagine ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di sette persone ritenute, allo stato degli accertamenti, componenti di un’organizzazione criminale specializzata in rapine ad alto impatto operativo.

L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Bari, in esecuzione di un provvedimento disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari. Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere, rapine aggravate dal metodo mafioso e altri gravi delitti.

Uno degli episodi finiti al centro dell’inchiesta riguarda proprio la provincia di Brindisi. Nella notte del 15 aprile 2025, quattro autobus di linea della STP furono rubati dal deposito aziendale di Ostuni. Secondo la ricostruzione della DDA, quei mezzi sarebbero stati sottratti non per una semplice azione predatoria, ma con una finalità precisa: utilizzarli per bloccare la circolazione stradale durante futuri assalti ai portavalori, rallentando così l’intervento delle forze dell’ordine.

Il piano, tuttavia, non sarebbe andato interamente a buon fine. Uno dei pullman terminò la propria corsa pochi minuti dopo il furto, schiantandosi nei pressi della stazione ferroviaria di Ostuni. Gli altri tre autobus furono invece ritrovati il giorno successivo nelle campagne di Lavello, in provincia di Potenza, a poca distanza dal confine con la Puglia. Un particolare che, secondo gli investigatori, confermerebbe il trasferimento dei mezzi fuori regione nell’ambito di una strategia organizzata.

Nel fascicolo dell’inchiesta rientra anche il violento assalto a un furgone portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 lungo la Strada Statale 96, nei pressi di Toritto. In quella circostanza, secondo l’accusa, il commando avrebbe utilizzato esplosivi e fucili d’assalto AK-47 Kalashnikov, aprendo il fuoco contro le guardie giurate incaricate del trasporto del denaro.

Il portavalori trasportava circa un milione di euro in contanti. Il valore esatto del bottino non sarebbe stato ricostruito con precisione, anche perché una parte delle banconote sarebbe andata distrutta nell’esplosione.

Tra i nomi coinvolti nell’inchiesta figurano Cosimo Attila Cirulli, Biagio Barrasso, Giovanni Terlizzi, Pasquale Pazienza, Riccardo Magno, Giuseppe Da Bellonio, Antonio Braschi e Pasquale Sciusco. Il procedimento riguarda inoltre altri indagati, tra cui l’ex sindaco di Cerignola, Antonio Giannatempo, oltre a Francesco Gaeta, Rocco Gaeta, Riccardo Acquaviva, Alberto Macchiarulo, Michele Piarulli e Giustina Pollice.

Uno degli elementi più significativi dell’indagine è la contestazione dell’aggravante del metodo mafioso, applicata per la prima volta in un’inchiesta su questo genere di assalti. Per la Direzione Distrettuale Antimafia, le modalità d’azione attribuite al gruppo — l’impiego di armi da guerra, esplosivi, mezzi pesanti, numerosi uomini e tecniche di tipo paramilitare — sarebbero espressione di una forza intimidatrice assimilabile a quella propria delle organizzazioni mafiose.

L’attività investigativa si è sviluppata attraverso intercettazioni, servizi di osservazione e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Dagli accertamenti sarebbe emersa anche una rete di appoggio sul territorio di Cerignola, considerato dagli investigatori uno dei principali snodi operativi per questo tipo di criminalità.

Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio tutti gli episodi contestati e verificare eventuali ulteriori responsabilità. Per tutte le persone coinvolte resta fermo il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

IMMAGINE DI REPERTORIO