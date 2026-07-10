Cronaca

Operazione Whisper, traffico internazionale di droga: arresti anche nel Brindisino

venerdì 10 luglio 2026

La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito 23 misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta della DDA di Lecce. Al centro delle indagini due presunti gruppi criminali, uno dei quali con base operativa a Oria.

Un nuovo colpo al traffico internazionale di droga coinvolge anche la provincia di Brindisi. Nelle prime ore della mattinata la Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito 23 misure cautelari nell’ambito dell’operazione “Whisper”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce.

Il provvedimento riguarda persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di far parte di due organizzazioni dedite all’importazione e alla distribuzione di sostanze stupefacenti. Le misure sono state eseguite in diverse province, tra cui Lecce, Brindisi, Bari, Roma, Vibo Valentia e Matera. Per 21 indagati è stata disposta la custodia in carcere, mentre altri due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

Uno dei filoni dell’inchiesta riguarda direttamente il territorio brindisino, con particolare riferimento a un presunto gruppo operativo a Oria. Secondo l’impostazione accusatoria, l’organizzazione avrebbe gestito l’arrivo di ingenti quantitativi di droga attraverso canali di approvvigionamento collegati anche all’Albania, curando poi deposito, taglio, confezionamento e successiva distribuzione.

Le indagini, sviluppate tra il 2022 e il 2025, avrebbero consentito agli investigatori di ricostruire una rete articolata, capace di muovere cocaina, eroina, marijuana e hashish. Nel corso dell’attività sono stati sequestrati complessivamente 58 chilogrammi di stupefacenti, oltre ad armi, munizioni e materiali ritenuti funzionali alla lavorazione della droga.

Il nome “Whisper”, cioè “sussurro”, richiama una delle modalità che sarebbero state adottate dagli indagati per cercare di sottrarsi alle intercettazioni: conversazioni a bassa voce, linguaggi prudenti e particolare attenzione ai controlli.

L’inchiesta rappresenta uno sviluppo di precedenti attività investigative sul traffico di stupefacenti tra Albania, Calabria e Puglia. Secondo gli elementi raccolti, il Brindisino avrebbe avuto un ruolo non marginale nella catena logistica e distributiva, soprattutto attraverso il presunto gruppo con base a Oria.

Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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