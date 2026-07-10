Spiagge libere, 56 Comuni pugliesi candidati al bando regionale: ci sono anche Brindisi, Carovigno, Fasano e Torchiarolo

Sono 56 dei 69 Comuni costieri della Puglia ad aver presentato la propria candidatura all'Avviso "Spiagge Libere", promosso dalla Regione Puglia nell'ambito della strategia "Mare Democratico", con l'obiettivo di rendere il litorale sempre più accessibile, sicuro, inclusivo e dotato di servizi.

L'elevata adesione delle amministrazioni comunali conferma il forte interesse verso un'iniziativa finalizzata alla riqualificazione delle spiagge pubbliche e al miglioramento della loro fruibilità. Tra i Comuni che hanno partecipato figurano anche Brindisi, Carovigno, Fasano e Torchiarolo, insieme ad altri 52 centri costieri della regione.

I progetti presentati, già avviati alla fase istruttoria, prevedono interventi diversificati in base alle esigenze dei territori. Tra le opere proposte figurano passerelle e percorsi per facilitare l'accesso al mare, torrette di avvistamento e postazioni di salvataggio, servizi igienici accessibili, docce, spogliatoi, aree dedicate allo sport e ai bambini, strutture per l'ombreggiamento e interventi di riqualificazione ambientale.

Per quanto riguarda il territorio brindisino, il Comune di Brindisi ha candidato un progetto che comprende percorsi di accesso alla spiaggia, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici accessibili anche alle persone con disabilità.

Tra gli altri interventi già esaminati figurano quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che puntano sull'installazione di passerelle per agevolare l'accesso all'acqua, Squinzano che ha previsto anche spogliatoi, deposito per le attrezzature e servizi di assistenza, Chieuti con torrette e passerelle, Andrano con servizi igienici e docce e Torricella con la piantumazione di tamerici sul lungomare per creare nuove aree d'ombra.

«La Puglia nei prossimi mesi avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro –. La spiaggia pubblica non deve più essere considerata un ripiego, ma una scelta. Vogliamo offrire a tutti i pugliesi la possibilità di accedere al mare attraverso spiagge e tratti di costa dotati di servizi, presidi di salvamento e strutture inclusive, mantenendo la fruizione completamente libera e gratuita».

Decaro ha inoltre sottolineato che l'obiettivo della Regione è coinvolgere progressivamente tutti i Comuni costieri, ricordando come il mare rappresenti «un diritto naturale» e una risorsa identitaria per la Puglia.

La misura "Spiagge Libere" ha infatti una programmazione triennale. La Regione è già al lavoro per pubblicare il prossimo Avviso nei primi mesi del 2027, tra febbraio e marzo, così da consentire ai Comuni di pianificare con maggiore anticipo gli interventi, predisporre i progetti e realizzare le opere nei tempi previsti.