Attualità

Spiagge libere, 56 Comuni pugliesi candidati al bando regionale: ci sono anche Brindisi, Carovigno, Fasano e Torchiarolo

venerdì 10 luglio 2026

Sono 56 dei 69 Comuni costieri della Puglia ad aver presentato la propria candidatura all'Avviso "Spiagge Libere", promosso dalla Regione Puglia nell'ambito della strategia "Mare Democratico", con l'obiettivo di rendere il litorale sempre più accessibile, sicuro, inclusivo e dotato di servizi.

L'elevata adesione delle amministrazioni comunali conferma il forte interesse verso un'iniziativa finalizzata alla riqualificazione delle spiagge pubbliche e al miglioramento della loro fruibilità. Tra i Comuni che hanno partecipato figurano anche Brindisi, Carovigno, Fasano e Torchiarolo, insieme ad altri 52 centri costieri della regione.

I progetti presentati, già avviati alla fase istruttoria, prevedono interventi diversificati in base alle esigenze dei territori. Tra le opere proposte figurano passerelle e percorsi per facilitare l'accesso al mare, torrette di avvistamento e postazioni di salvataggio, servizi igienici accessibili, docce, spogliatoi, aree dedicate allo sport e ai bambini, strutture per l'ombreggiamento e interventi di riqualificazione ambientale.

Per quanto riguarda il territorio brindisino, il Comune di Brindisi ha candidato un progetto che comprende percorsi di accesso alla spiaggia, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici accessibili anche alle persone con disabilità.

Tra gli altri interventi già esaminati figurano quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che puntano sull'installazione di passerelle per agevolare l'accesso all'acqua, Squinzano che ha previsto anche spogliatoi, deposito per le attrezzature e servizi di assistenza, Chieuti con torrette e passerelle, Andrano con servizi igienici e docce e Torricella con la piantumazione di tamerici sul lungomare per creare nuove aree d'ombra.

«La Puglia nei prossimi mesi avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro –. La spiaggia pubblica non deve più essere considerata un ripiego, ma una scelta. Vogliamo offrire a tutti i pugliesi la possibilità di accedere al mare attraverso spiagge e tratti di costa dotati di servizi, presidi di salvamento e strutture inclusive, mantenendo la fruizione completamente libera e gratuita».

Decaro ha inoltre sottolineato che l'obiettivo della Regione è coinvolgere progressivamente tutti i Comuni costieri, ricordando come il mare rappresenti «un diritto naturale» e una risorsa identitaria per la Puglia.

 

La misura "Spiagge Libere" ha infatti una programmazione triennale. La Regione è già al lavoro per pubblicare il prossimo Avviso nei primi mesi del 2027, tra febbraio e marzo, così da consentire ai Comuni di pianificare con maggiore anticipo gli interventi, predisporre i progetti e realizzare le opere nei tempi previsti.

Altri articoli
OriaSera
Operazione Whisper, traffico internazionale di droga: arresti anche nel Brindisino
10/07/2026
La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito 23 misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta della DDA di Lecce. Al centro delle ...
BrindisiSera
All'ospedale Perrino di Brindisi la salute si coltiva a tavola con Coldiretti
10/07/2026
L'alimentazione a chilometro zero entra in corsia come strumento di prevenzione.** Questa mattina l'ospedale Perrino di Brindisi ha ospitato ...
BrindisiSera
Assalti ai portavalori, nell’inchiesta DDA anche il furto dei bus STP a Ostuni
10/07/2026
Il furto dei quattro autobus della STP Brindisi, avvenuto nell’aprile 2025 nel deposito di Ostuni, entra nel quadro investigativo della vasta ...
BrindisiSera
Gloria Maria Zurlo entra nel coordinamento nazionale ConfSalute di Confcommercio
10/07/2026
C'è anche una rappresentante di Confcommercio Brindisi nel neocostituito coordinamento nazionale di ConfSalute, l'organismo promosso da ...
BrindisiSera
Brindisi, 2,25 milioni per il welfare di prossimità: attivato lo sportello per gli Enti del Terzo Settore
10/07/2026
Brindisi punta sul Terzo Settore per rafforzare il welfare di prossimità e la partecipazione civica. Il Comune ha attivato uno sportello di ...
FrancavillaSera
"Bella Fresca l'Estate Francavillese": presentato il cartellone degli eventi estivi 2026
10/07/2026
Francavilla Fontana ha aperto il calendario della rassegna estiva Bella Fresca L Estate Francavillese. Dal 3 luglio piazze, chiostri e cortili della ...
cultura
FOGGIASCAPE arriva al Museo Ribezzo: la Puglia contemporanea raccontata attraverso la fotografia
FOGGIASCAPE arriva al Museo Ribezzo: la Puglia contemporanea raccontata attraverso la fotografia BRINDISI - ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce