Spending review in Regione, Bellomo (FI): «Decaro istituisca una commissione indipendente sui costi della politica»

Dopo l'annuncio del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro sulla stretta ai costi della politica, arriva l'affondo di Forza Italia. Il deputato e capogruppo in Commissione Giustizia della Camera, Davide Bellomo, chiede l'istituzione di una commissione indipendente per verificare la gestione delle spese della Regione, delle agenzie e degli enti partecipati, sostenendo che i tagli annunciati dimostrerebbero l'esistenza di criticità nei controlli e nella gestione delle risorse pubbliche.

Riportiamo il comunicato integrale:

PUGLIA. BELLOMO (FI): SE DECARO IN BUONA FEDE CHIEDA ISTITUZIONE COMMISSIONE INDIPENDENTE SU COSTI POLITICA

“Se il presidente Decaro è davvero in buona fede e non sta mettendo in scena l'ennesima operazione di immagine, annunciando urbi et orbi eclatanti tagli ai costi della politica, chieda subito l'istituzione di una commissione indipendente che verifichi tutti i centri di costo della Regione Puglia, delle agenzie e degli enti partecipati. Il giro di vite annunciato su carte di credito, auto di servizio e altre spese certifica che per anni sono esistite gravi falle nei controlli e nella gestione delle risorse pubbliche. Oggi Decaro prova a presentarsi come il moralizzatore che tutti attendevano, ma i cittadini hanno il diritto di sapere chi ha consentito che si arrivasse a questa situazione. Non bastano slogan o misure annunciate sui social: servono trasparenza, controlli approfonditi e l'accertamento di eventuali responsabilità. Anche perché il conto degli sprechi rischia di ricadere ancora una volta sui pugliesi, chiamati a sostenere nuove tasse per coprire il pesante disavanzo della sanità”. Lo dichiara il deputato Davide Bellomo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera.