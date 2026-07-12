Vacanze con la Grande Mostra inclusa: svolta per il turismo nel Brindisino, l'arte entra nei pacchetti soggiorno

Un'importante iniziativa punta a rafforzare l'offerta turistica della provincia di Brindisi, unendo ospitalità di qualità e grandi eventi culturali. I gruppi turistico-alberghieri Puglia Holiday e Moreno hanno infatti siglato un accordo con gli organizzatori della mostra "Barocco e Neobarocco, da Rubens a Mitoraj", offrendo ai propri ospiti l'ingresso gratuito all'esposizione come servizio incluso nel soggiorno.

L'intesa riguarda alcune delle strutture ricettive più conosciute del territorio – Palazzo Virgilio a Brindisi, Masseria Malvindi e Tenuta Moreno a Mesagne – e sarà valida fino al 18 ottobre 2026, data di chiusura della Grande Mostra ospitata nelle sale del Castello Imperiali di Francavilla Fontana.

L'esposizione, promossa da Micexperience Rete di Imprese, dalla Regione Puglia e dal Comune di Francavilla Fontana, è curata dal professor Pierluigi Carofano e raccoglie 64 opere originali, tra dipinti e sculture provenienti da prestigiose istituzioni museali italiane, tra cui la Galleria degli Uffizi, oltre che da importanti collezioni italiane e internazionali.

Grazie all'accordo, i turisti che sceglieranno di soggiornare nelle strutture dei due gruppi potranno visitare gratuitamente la mostra, arricchendo la propria vacanza con un'esperienza culturale di alto livello.

“La visita alla Grande Mostra di Francavilla Fontana intende essere una singolare e nuova esperienza, che il Gruppo Puglia Holiday e il Gruppo Moreno, unitamente ad eventi ad hoc per i propri ospiti, vogliono offrire alla propria clientela, forti della convinzione che è notevole la richiesta di eventi culturali dei nostri ospiti e che la Grande Mostra di Francavilla Fontana rappresenti un unicum nel panorama degli eventi estivi nell’Italia Meridionale – spiegano in una nota i responsabili dei due gruppi turistico-alberghieri -. È un tassello in più che si vuole offrire alla clientela, che manifesta la necessità di apprezzare quanto le nostre cittadine custodiscono, ma nel contempo è l’intera esperienza di soggiorno che si completa e diventa ancora più attrattiva”.

L'iniziativa rappresenta un esempio concreto di integrazione tra il comparto turistico e quello culturale, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico del territorio e rendere ancora più competitiva la destinazione Brindisi sui mercati nazionali e internazionali.

“È stata sempre nelle corde del Protocollo Puglia Walking Art, che organizza le Grandi Mostre per Micexperience, l’idea di offrire momenti di cultura irripetibili ai Pugliesi e a quanti vengono in Puglia per mille ragioni – ha chiosato Pierangelo Argentieri, ideatore di Puglia Walking Art -. Fino al prossimo 18 ottobre, l’esperienza multisensoriale di ‘Barocco e Neobarocco’ sarà l’occasione perché gli ospiti delle strutture ricettive dei due gruppi imprenditoriali godano di un surplus di bellezza dato dalle 64 opere in mostra, raggruppate in un unico momento di fruizione, che difficilmente potrà ripetersi, stante il fatto che tutte queste opere intraprenderanno altri itinerari culturali, occupando le sale di nuovi luoghi espositivi, prima di fare rientro nelle loro sedi originarie. È singolare l’idea di un soggiorno, di una vacanza, di un periodo di relax – ha concluso Argentieri – nel corso del quale si garantisce un tuffo in secoli di arte, un contatto diretto con i grandi artisti e i loro capolavori …”.

L'accordo rappresenta un valore aggiunto per il turismo del Brindisino, perché trasforma il soggiorno in un'esperienza completa, capace di coniugare mare, enogastronomia, ospitalità e cultura. Un modello di promozione territoriale che punta a far crescere l'attrattività dell'intera provincia, offrendo ai visitatori un motivo in più per scegliere Brindisi e il suo territorio come meta delle proprie vacanze.