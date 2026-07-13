Puglia Attrattiva #MareAsinistra, il progetto arriva negli aeroporti di Bari e Brindisi per riportare a casa i talenti

La Puglia prova a trasformare partenze e ritorni in un'opportunità di sviluppo. Prende il via negli aeroporti di Bari e Brindisi "Puglia Attrattiva #mareAsinistra", il progetto promosso dal Consorzio Mestieri Puglia nell'ambito del programma Punti Cardinali for Work della Regione Puglia, nato con l'obiettivo di favorire il rientro dei talenti, valorizzare i territori e creare nuove opportunità di lavoro e impresa.

Le prime due tappe dell'iniziativa sono in programma giovedì 16 luglio all'aeroporto "Karol Wojtyla" di Bari e giovedì 23 luglio all'Aeroporto del Salento di Brindisi. Per l'intera giornata, dalle 8.30 alle 20.30, nell'area partenze saranno allestiti desk informativi dedicati al progetto, mentre la fascia oraria compresa tra le 10.30 e le 13 sarà riservata anche agli incontri con la stampa.

L'iniziativa nasce da un'idea semplice ma ambiziosa: la Puglia non deve essere soltanto una terra da visitare o dalla quale partire in cerca di opportunità, ma un luogo in cui scegliere di vivere, lavorare, investire e costruire il proprio futuro. Da qui il nome #mareAsinistra, un richiamo simbolico all'immagine che accompagna chi torna in Puglia attraversando l'Adriatico e ritrova il mare sulla propria sinistra come segno di un ritorno a casa.

La scelta degli aeroporti non è casuale. Gli scali rappresentano infatti luoghi di arrivi, partenze e ritorni, spazi ideali per incontrare chi mantiene un legame affettivo o professionale con la regione e potrebbe valutare un rientro. Attraverso il confronto diretto con i viaggiatori sarà possibile presentare le opportunità offerte dai territori e raccogliere riflessioni su ciò che potrebbe rendere la Puglia sempre più attrattiva.

Il progetto coinvolge numerosi enti locali: Foggia, la Provincia di Taranto, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Locorotondo, Monopoli, Putignano, Turi, Torre Santa Susanna, Arnesano, Campi Salentina e Surbo. Ogni amministrazione sarà protagonista attraverso materiali informativi che racconteranno le peculiarità del territorio, le tradizioni, il patrimonio culturale, le produzioni locali, le competenze e le opportunità professionali.

L'obiettivo è costruire un ponte tra le comunità pugliesi e quanti, per studio, lavoro o scelte personali, vivono oggi lontano dalla propria terra, favorendo un dialogo che possa trasformarsi in nuove occasioni di rientro.

Alla base del progetto c'è una domanda precisa: cosa renderebbe davvero la Puglia un luogo in cui tornare? La strategia non ignora le difficoltà che negli anni hanno spinto molti giovani e professionisti a trasferirsi altrove, ma punta a creare una rete tra istituzioni, imprese e territori capace di offrire nuove prospettive.

Il messaggio di Puglia Attrattiva #mareAsinistra è chiaro: il ritorno non deve essere vissuto come un passo indietro, ma come una scelta consapevole di chi decide di costruire il proprio futuro nella terra d'origine, contribuendo alla crescita economica e sociale della regione.