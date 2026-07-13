News Sindacati

Versalis, FIALC CISAL replica alle polemiche: «La fermata del PE1/2 era già prevista dal Protocollo. No ad allarmismi»

lunedì 13 luglio 2026

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

 

PAGLIARA, CISAL :" Evitare facili allarmismi o narrazioni distorte dalla realtà "

 

“Chi ha scelto di non sottoscrivere il Protocollo ministeriale, fortemente voluto dalla stragrande maggioranza dei lavoratori e dalle organizzazioni sindacali firmatarie, ha tutto il diritto di esprimere il proprio dissenso.

Non può però utilizzare in modo strumentale una fermata programmata dell'impianto, come quella del PE1/2, per alimentare allarmismi o rappresentazioni distorte della realtà, considerando che in queste ore anche il rappresentante R.S.U FILCTEM CGIL insieme a tutta la R.S.U.  unitaria di versalis  ha sottoscritto il verbale di accordo della fermata impianto.

La fermata dell'impianto di polietilene era infatti prevista da tempo ed è stata espressamente inserita nel Protocollo Ministeriale sottoscritto a marzo 2025.**

 Non si tratta quindi di un evento improvviso o inatteso, ma di una fase già definita all'interno di un percorso condiviso. Come organizzazione sindacale FIALC CISAL firmataria del Protocollo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rivendichiamo la bontà dell'intesa raggiunta, che rappresenta una risposta concreta alla tutela dell'occupazione.

 

Grazie a questo accordo saranno garantiti il reddito e la continuità lavorativa a centinaia di lavoratrici e lavoratori, senza alcuna perdita economica al contrario  invece  di  realtà industriali presenti nel sito, quali LyondellBasell, con la valigia  già pronta    per  abbondonare nei prossimi mesi   Brindisi ,  perseguendo un percorso di chiusura impianti  scaricando il peso della transizione energetica esclusivamente sui lavoratori con procedure già collaudate  come  incentivi all'esodo e licenziamenti collettivi  e trasferimenti in altri lidi.

Riteniamo inoltre importante sottolineare la disponibilità dimostrata da Eni che, accogliendo le richieste avanzate dalla Regione Puglia, dal Governo e dalle organizzazioni sindacali, ha conferito l'incarico ad un advisor di caratura internazionale per individuare potenziali investitori interessati alla cessione degli impianti di produzione per una eventuale rimessa in marcia . La notizia importante è quella  di queste ore annunciata alla  R.S. U.  e alle organizzazioni sindacali   che il 14 e 15 Luglio i dipendenti Versalis sono chiamati ad effettuate delle sessioni di INDUTCION sul nuovo investimento Gigafactory, alla presenza dei dirigenti ENI E ENI STORAGE SYSTEM.**

Questo è un segnale concreto che conferma la volontà di costruire una prospettiva industriale seria e sostenibile per il sito, con l'obiettivo prioritario di salvaguardare l'occupazione e garantire un futuro ai lavoratori e al territorio. Continueremo a vigilare affinché tutti gli impegni assunti vengano rispettati, mantenendo un confronto costante e responsabile nell'interesse esclusivo dei lavoratori.

 

 13 LUGLIO 2026                                         SEGRETARIO PROVINCIALE  FIALC CISAL                                                                                                       Massimo Pagliara

Altri articoli
Mesagne
Mesagne, B&B trasformato in centro eventi abusivo: stop a piscina a pagamento, ristorazione e feste
13/07/2026
Un Bed & Breakfast a conduzione familiare utilizzato, secondo quanto accertato dagli organi di controllo, come struttura per eventi, ristorazione ...
BrindisiSera
Taekwondo, il Grand MAster brindisino Cosimo Spinelli nominato per la 21ª volta Ambasciatore mondiale
13/07/2026
Ancora un prestigioso riconoscimento internazionale per il maestro brindisino Cosimo Spinelli, guida dell'A.S.D. Taekwondo "Pennetta Rosa", che ...
CarovignoSera
Mare sicuro, stretta della Guardia Costiera: 12 sanzioni ai diportisti, irregolarità in stabilimenti balneari di Carovigno e Fasano
13/07/2026
Proseguono senza sosta lungo il litorale brindisino i controlli della Guardia Costiera nell'ambito dell'operazione nazionale "Mare e Laghi Sicuri ...
BrindisiSera
Concluso il percorso scolastico di 41 studenti con disabilità: la Provincia di Brindisi organizza la cerimonia di premiazione
13/07/2026
La Provincia di Brindisi renderà omaggio a 41 studenti con disabilità che hanno concluso il proprio percorso scolastico conseguendo il ...
BrindisiSera
ANCE Brindisi premia i migliori diplomati del Majorana, Contessa: «La scuola è la prima politica industriale del Paese»
13/07/2026
"Ho avuto il privilegio, come Presidente di ANCE Brindisi, di partecipare al “DIPLOMA DAY” per la consegna dei diplomi dell’IISS ...
BrindisiSera
Puglia Attrattiva #MareAsinistra, il progetto arriva negli aeroporti di Bari e Brindisi per riportare a casa i talenti
13/07/2026
La Puglia prova a trasformare partenze e ritorni in un'opportunità di sviluppo. Prende il via negli aeroporti di Bari e Brindisi "Puglia ...
cultura
FOGGIASCAPE arriva al Museo Ribezzo: la Puglia contemporanea raccontata attraverso la fotografia
FOGGIASCAPE arriva al Museo Ribezzo: la Puglia contemporanea raccontata attraverso la fotografia BRINDISI - ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce