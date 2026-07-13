Attualità

Concluso il percorso scolastico di 41 studenti con disabilità: la Provincia di Brindisi organizza la cerimonia di premiazione

lunedì 13 luglio 2026

La Provincia di Brindisi renderà omaggio a 41 studenti con disabilità che hanno concluso il proprio percorso scolastico conseguendo il diploma di maturità. La cerimonia, promossa in collaborazione con Socioculturale S.C.S., si terrà mercoledì 15 luglio alle ore 9 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo della Provincia e sarà seguita da un Job Day dedicato all'orientamento universitario e lavorativo dei ragazzi e delle loro famiglie.

L'iniziativa vuole riconoscere l'impegno e i risultati ottenuti dagli studenti, valorizzandone competenze, potenzialità e progetto di vita. Nel corso della mattinata, ciascun ragazzo riceverà un attestato di merito alla presenza delle autorità istituzionali, accompagnato dal proprio docente di sostegno e dall'operatore del Servizio di Integrazione Scolastica, tra educatori, assistenti alla comunicazione e operatori socio-sanitari.

Ad aprire i lavori sarà il presidente facente funzioni della Provincia di Brindisi, Elio Ciccarese. Invitati anche il prefetto Guido Aprea, il presidente del Consiglio regionale della Puglia Antonio Matarrelli, il vicepresidente e assessore regionale al Welfare Cristian Casili, la direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia Valentina Romano, la dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Angela Tiziana Di Noia, la responsabile di ARPAL Brindisi Anna Loparco, oltre ai dirigenti scolastici dei 19 istituti coinvolti.

Al termine della cerimonia, il Chiostro dell'ex Convento San Paolo ospiterà un momento conviviale e il Job Day, organizzato nell'ambito del progetto "Punti Cardinali – Direzione O.R.A. (Orienta, Reinventa, Avanza)".

L'iniziativa sarà dedicata agli studenti e alle loro famiglie con attività di orientamento per il proseguimento degli studi e l'inserimento nel mondo del lavoro. Saranno presenti rappresentanti dell'Università del Salento, degli ITS Academy Mobilità e ITS Turismo, oltre ad ARPAL Puglia, che illustrerà le opportunità occupazionali e i servizi di accompagnamento al lavoro.

L'appuntamento rappresenta un momento di riconoscimento del percorso scolastico compiuto dagli studenti e, al tempo stesso, un'occasione concreta per accompagnarli nella costruzione del proprio futuro formativo e professionale.

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