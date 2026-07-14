Dalla regione

Forestazione in Puglia, oltre 10 milioni di euro per 156 progetti: 12 riguardano la provincia di Brindisi.

martedì 14 luglio 2026

Confartigianato: opportunità di lavoro per le imprese del verde

Sono 156 i progetti finanziati dalla Regione Puglia nell'ambito dell'avviso dedicato alla forestazione delle superfici agricole, per un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro. Tra questi, 12 interventi interesseranno la provincia di Brindisi, con ricadute attese sia sul fronte della tutela ambientale sia su quello delle opportunità di lavoro per le imprese del comparto del verde.

A evidenziarlo è Confartigianato Brindisi, che sottolinea come gli investimenti previsti possano tradursi in nuove occasioni per le aziende specializzate nella manutenzione e cura del verde.

L'avviso regionale punta a incrementare gli impianti di arboricoltura da legno e i sistemi agroforestali, con l'obiettivo di migliorare la biodiversità, la qualità degli habitat forestali e la funzione di protezione del suolo, contribuendo al mantenimento dell'equilibrio idrogeomorfologico del territorio. L'intervento è inoltre finalizzato a favorire la produzione di beni legnosi e non legnosi e di servizi ecosistemici, offrendo alle aziende agricole nuove possibilità di diversificazione del reddito.

Tra i criteri premianti del bando figura l'impiego di piante micorizzate, una tecnica che consente anche la coltivazione di tartufi e funghi in associazione con specie forestali come quercia, nocciolo, cedro, pino e tiglio. L'utilizzo di queste piante migliora la capacità di assorbimento di acqua e nutrienti, aumentando le probabilità di attecchimento e sopravvivenza dei nuovi impianti arborei, soprattutto nei primi anni.

La Regione Puglia ha previsto un contributo a fondo perduto pari al 100% degli investimenti ammissibili per tutte le azioni finanziate.

Confartigianato Brindisi informa inoltre che le aziende della manutenzione e cura del verde associate potranno richiedere l'elenco completo dei 156 beneficiari, compresi i 12 progetti finanziati nel Brindisino, inviando una richiesta agli indirizzi e-mail dell'associazione.

L'associazione esprime infine apprezzamento nei confronti dell'assessore regionale allo Sviluppo rurale, Francesco Paulicelli, ritenendo che il provvedimento riesca a coniugare la tutela dell'ambiente con lo sviluppo delle piccole imprese artigiane e agricole del territorio.

Altri articoli
FrancavillaSera
Francavilla Fontana ricorda l'eroe Antonio Dimitri: commemorato il 26° anniversario del sacrificio del Maresciallo Medaglia d'Oro al Valor Militare
14/07/2026
Francavilla Fontana ha ricordato oggi, 14 luglio 2026, il 26° anniversario del sacrificio del Maresciallo Ordinario dei Carabinieri Antonio ...
BrindisiSera
A Brindisi prende vita lo Spazio DesTEENazione: un nuovo punto di riferimento per adolescenti e famiglie nel quartiere Paradiso
14/07/2026
BRINDISI – Un luogo dedicato all'ascolto, alla crescita e alla socializzazione dei più giovani. Dopo l'inaugurazione dello scorso 20 ...
CarovignoSera
Carovigno, il Castello Dentice di Frasso si anima per l'estate: cacce al tesoro, serate astronomiche, concerti e visite guidate
14/07/2026
CAROVIGNO – Un'estate all'insegna della cultura, del divertimento e della scoperta. Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno apre le sue ...
OriaSera
Oria, struttura ricettiva sconosciuta al Fisco: scoperta evasione da oltre 200mila euro, sotto la lente anche capitali all'estero
14/07/2026
ORIA – Promuoveva la propria struttura ricettiva su una delle più note piattaforme internazionali dedicate agli affitti brevi, ma per il ...
OstuniSera
Dieci anni di Talenti Liberi: il valore di un sogno diventato realtà grazie a passione, professionalità e lavoro di squadra
14/07/2026
  Dal primo progetto ai grandi spettacoli, passando per formazione, cultura e inclusione: Talenti Liberi celebra dieci anni di crescita ...
BrindisiSera
Dalla B Nazionale un play argentino per la Dinamo: Santiago Beyrne è biancoazzurro
14/07/2026
La Dinamo Basket Brindisi continua a costruire il roster in vista della stagione 2026/2027 e mette a segno un nuovo innesto. Il club biancoazzurro ha ...
cultura
FOGGIASCAPE arriva al Museo Ribezzo: la Puglia contemporanea raccontata attraverso la fotografia
FOGGIASCAPE arriva al Museo Ribezzo: la Puglia contemporanea raccontata attraverso la fotografia BRINDISI - ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce