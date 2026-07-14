Forestazione in Puglia, oltre 10 milioni di euro per 156 progetti: 12 riguardano la provincia di Brindisi.

Confartigianato: opportunità di lavoro per le imprese del verde

Sono 156 i progetti finanziati dalla Regione Puglia nell'ambito dell'avviso dedicato alla forestazione delle superfici agricole, per un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro. Tra questi, 12 interventi interesseranno la provincia di Brindisi, con ricadute attese sia sul fronte della tutela ambientale sia su quello delle opportunità di lavoro per le imprese del comparto del verde.

A evidenziarlo è Confartigianato Brindisi, che sottolinea come gli investimenti previsti possano tradursi in nuove occasioni per le aziende specializzate nella manutenzione e cura del verde.

L'avviso regionale punta a incrementare gli impianti di arboricoltura da legno e i sistemi agroforestali, con l'obiettivo di migliorare la biodiversità, la qualità degli habitat forestali e la funzione di protezione del suolo, contribuendo al mantenimento dell'equilibrio idrogeomorfologico del territorio. L'intervento è inoltre finalizzato a favorire la produzione di beni legnosi e non legnosi e di servizi ecosistemici, offrendo alle aziende agricole nuove possibilità di diversificazione del reddito.

Tra i criteri premianti del bando figura l'impiego di piante micorizzate, una tecnica che consente anche la coltivazione di tartufi e funghi in associazione con specie forestali come quercia, nocciolo, cedro, pino e tiglio. L'utilizzo di queste piante migliora la capacità di assorbimento di acqua e nutrienti, aumentando le probabilità di attecchimento e sopravvivenza dei nuovi impianti arborei, soprattutto nei primi anni.

La Regione Puglia ha previsto un contributo a fondo perduto pari al 100% degli investimenti ammissibili per tutte le azioni finanziate.

Confartigianato Brindisi informa inoltre che le aziende della manutenzione e cura del verde associate potranno richiedere l'elenco completo dei 156 beneficiari, compresi i 12 progetti finanziati nel Brindisino, inviando una richiesta agli indirizzi e-mail dell'associazione.

L'associazione esprime infine apprezzamento nei confronti dell'assessore regionale allo Sviluppo rurale, Francesco Paulicelli, ritenendo che il provvedimento riesca a coniugare la tutela dell'ambiente con lo sviluppo delle piccole imprese artigiane e agricole del territorio.