Mediaporto di Brindisi, manutenzione agli impianti: venerdì 17 luglio chiude la Sala Studio

La Sala Studio del primo piano del Mediaporto – Biblioteca di Brindisi resterà chiusa al pubblico nella giornata di venerdì 17 luglio per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di climatizzazione.

La chiusura interesserà esclusivamente la Sala Studio, che tornerà regolarmente fruibile da lunedì 20 luglio, secondo i consueti orari di apertura.

La struttura precisa che il foyer al piano terra resterà invece regolarmente aperto e che tutti i servizi bibliotecari continueranno a essere garantiti. Saranno quindi assicurati il prestito e la restituzione dei libri, le attività di informazione e assistenza agli utenti, oltre agli altri servizi normalmente disponibili.

Per gli utenti che avessero necessità di uno spazio dedicato allo studio, sarà possibile utilizzare la Biblioteca del Museo Ribezzo, in piazza Duomo 7, aperta dalle ore 8 alle 13.30.

La Biblioteca si scusa con gli utenti per il temporaneo disagio e ringrazia per la collaborazione.

Restano inoltre sempre accessibili tutti i servizi online, tra cui l'edicola digitale, il prestito di ebook, l'emeroteca storica e le altre risorse digitali disponibili attraverso il portale delle Biblioteche della Regione Puglia. Per informazioni è possibile contattare il numero 0831 544301.