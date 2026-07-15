Ostuni, usavano due pappagallini per attirare i turisti e chiedere l'elemosina: denunciati due uomini

Due uomini sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Ostuni dopo essere stati sorpresi nel centro storico della "Città Bianca" mentre utilizzavano due piccoli parrocchetti ondulati per attirare l'attenzione dei turisti e raccogliere offerte in denaro. L'intervento si inserisce nell'ambito dei controlli intensificati dal Questore di Brindisi con l'avvio della stagione estiva.

Secondo quanto comunicato dalla Questura, nel rispetto della presunzione di innocenza e in attesa delle determinazioni dell'Autorità giudiziaria, i due indagati, un 65enne e un 50enne, entrambi italiani provenienti dalla Campania, sono stati denunciati in stato di libertà. Gli agenti hanno inoltre sequestrato la gabbia utilizzata per il trasporto degli animali.

L'attività è stata scoperta grazie alle numerose segnalazioni di cittadini e turisti, preoccupati per le condizioni in cui venivano tenuti i due parrocchetti, impiegati in una sorta di spettacolo di strada. Secondo gli accertamenti, gli animali venivano fatti esibire su un piccolo palco ricavato da una scatola di cartone, estraendo numeri ritenuti "fortunati", mentre ai passanti venivano richieste offerte.

L'intervento è stato effettuato nella tarda mattinata di martedì 8 luglio tra Piazza della Libertà e Corso Mazzini, una delle zone più frequentate del centro storico durante il periodo estivo. Considerata la particolarità della vicenda, sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Ostuni, che ha contestato ai due le violazioni amministrative previste dalla normativa regionale in materia di tutela degli animali.

Gli accertamenti hanno evidenziato che i parrocchetti venivano trasportati all'interno di una gabbia di dimensioni ridotte, custodita in una comune busta di plastica, modalità ritenuta incompatibile con le esigenze degli animali e tale da provocare loro sofferenza, aggravata dalle elevate temperature di questi giorni.

Gli agenti hanno immediatamente trasferito i volatili in una gabbia più ampia, fornendo loro acqua e cibo in attesa dell'arrivo del veterinario dell'ASL. La visita ha accertato che entrambi gli animali erano in buone condizioni di salute.

Nonostante ciò, i poliziotti del Commissariato di Ostuni hanno proceduto alla denuncia dei due uomini per aver detenuto e trasportato gli animali con modalità ritenute incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenza.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e gli accertamenti proseguiranno secondo quanto previsto dalla legge.