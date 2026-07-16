Controlli antimafia nel cantiere del porto di Villanova: verifiche sull'appalto per il dragaggio dei fondali

Proseguono i controlli di prevenzione antimafia sugli appalti pubblici in provincia di Brindisi. Nella giornata del 15 luglio 2026, su disposizione del Prefetto Guido Aprea, il Gruppo Interforze Antimafia (G.I.A.) della Prefettura ha effettuato un accesso ispettivo nel cantiere del porto turistico di Villanova di Ostuni, dove sono in corso i lavori di dragaggio dei fondali marini.

L'intervento ha riguardato l'appalto pubblico affidato dal Comune di Ostuni, che comprende le operazioni di dragaggio, la gestione dei sedimenti, la ripulitura e il trattamento dei fanghi e delle acque dragate.

Considerata la particolare natura dell'opera, il Gruppo Interforze Antimafia – composto da Direzione Investigativa Antimafia, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza – ha operato con il supporto del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, del Nucleo Operativo Ecologico e del Nucleo Ispettorato dell'Arma dei Carabinieri, oltre che del personale dell'ARPA Puglia per gli aspetti di competenza ambientale.

Nel corso delle attività sono stati acquisiti documenti relativi all'appalto, effettuati controlli sul personale e sui mezzi impiegati nel cantiere e prelevati campioni del materiale dragato e trattato, che saranno sottoposti alle verifiche previste.

L'iniziativa rientra nell'ordinaria attività di monitoraggio sugli appalti pubblici promossa dalla Prefettura di Brindisi per prevenire e contrastare eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori pubblici.

Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni sulla documentazione e sui campioni acquisiti durante l'ispezione.