Politica

Raccolta differenziata, Lettori (PD) risponde a Forza Italia: "Su Brindisi polemiche senza senso, quei fondi servono a migliorare il servizio"

venerdì 17 luglio 2026

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

"Le dichiarazioni dei consiglieri regionali di Forza Italia, Paride Mazzotta e Marcello Lanotte, lasciano a dire poco sbigottiti. Parlare di 'mondo al contrario' e di 'premi ai comuni non virtuosi' denota malafede politica o, peggio ancora, una preoccupante incapacità di comprendere la logica di un investimento strategico”. A sottolinearlo è la consigliera regionale del Partito democratico Isabella Lettori.

"La delibera di Giunta, promossa con lungimiranza dall'assessora all'Ambiente Debora Ciliento, non distribuisce medaglie al valore, ma stanzia 20 milioni di euro per fare l'esatto contrario di ciò che sostiene l'opposizione: provare a risolvere i problemi strutturali laddove la raccolta differenziata fatica a decollare. Supportare i grandi Comuni capoluogo (Bari, Brindisi, Foggia e Taranto) che presentano percentuali inferiori agli obiettivi non è un 'regalo', ma una scelta pragmatica, poiché si tratta delle aree più popolose e vaste della Puglia e, quindi, fare crescere i loro risultati in termini di raccolta differenziata significa dare una spinta decisiva alla media dell'intera regione, a beneficio di tutti i cittadini pugliesi”, evidenzia.

 “Ai colleghi di Forza Italia sfugge, peraltro, un clamoroso paradosso. Tra i quattro capoluoghi destinatari di questi fondi c'è proprio Brindisi, una città guidata da un'amministrazione di centrodestra con a capo Forza Italia. Mazzotta e Lanotte stanno quindi dicendo che Brindisi non dovrebbe ricevere queste risorse vitali per migliorare il servizio? Ritengono forse che la loro stessa amministrazione comunale debba essere privata di finanziamenti essenziali per riorganizzare la raccolta e l'efficienza del servizio?”, incalza la consigliera Lettori.

 L'assessora Ciliento, conclude la consigliera, “ha chiarito perfettamente la strategia regionale: da un lato si sostengono le grandi aree urbane in difficoltà per colmare il gap attraverso procedure concertative e interventi mirati (non campagne di sensibilizzazione, ma riorganizzazione strutturale dei servizi), dall'altro non si dimenticano affatto i Comuni virtuosi (tra cui Lecce, Trani e Andria), per i quali sono già attivi altri 4 milioni di euro di finanziamento sul POC Puglia. Ora basta con la propaganda spicciola sulla pelle dei territori. Ringrazio l'assessora Ciliento per aver messo in campo uno strumento equo, concreto e basato sulle reali esigenze della nostra regione.

 È tempo che anche Forza Italia decida da che parte stare: se dalla parte delle polemiche quotidiane o da quella dello sviluppo dei territori, compresi quelli che governano”.

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