Ostuni, il Foro Boario si prepara a un'estate di grandi eventi: dal "nostro" Mandrake al Maestro Muti, John Legend, Giorgia e Gianni Morandi

L'estate 2026 di Ostuni si annuncia tra le più ricche degli ultimi anni. Il Foro Boario della Città Bianca sarà infatti il cuore di una lunga stagione di spettacoli che, dal 22 luglio al 12 settembre, porterà sul palco artisti di fama internazionale e alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana.

Per quasi due mesi, la storica area eventi ospiterà concerti e appuntamenti destinati ad attirare migliaia di spettatori provenienti da tutta la Puglia e da numerose regioni italiane, confermando Ostuni come una delle principali destinazioni del turismo musicale estivo del Mezzogiorno.

Ad aprire il cartellone, il 22 luglio, sarà il maestro Riccardo Muti, figura simbolo della direzione d'orchestra nel panorama mondiale. Due giorni dopo, il 24 luglio, sarà la volta della star statunitense John Legend, vincitore di numerosi Grammy Awards e tra le voci più celebri del soul e dell'R&B contemporaneo.

Il programma proseguirà il 31 luglio con Serena Brancale, seguita il 1° agosto da Enrico Nigiotti. Il 6 agosto salirà sul palco Giorgia, una delle interpreti più apprezzate della musica italiana, mentre il giorno successivo sarà protagonista Mandrake con il suo spettacolo.

L'11 agosto toccherà al rapper Luchè, il 23 agosto a Madame, tra le artiste più influenti della nuova scena musicale italiana, e il 29 agosto a Morad. Il mese di agosto si chiuderà con uno degli appuntamenti più attesi della rassegna: il concerto di Antonello Venditti, in programma il 30 agosto.

A concludere la stagione sarà Gianni Morandi, che il 12 settembre porterà a Ostuni uno spettacolo destinato a richiamare un pubblico di tutte le età, chiudendo un cartellone che attraversa generi e generazioni.

La rassegna propone un'offerta artistica particolarmente ampia, capace di spaziare dalla musica classica al pop internazionale, dal cantautorato italiano all'hip hop, fino agli spettacoli di intrattenimento, trasformando il Foro Boario in uno dei principali poli culturali e musicali dell'estate pugliese.

Per alcuni degli appuntamenti più importanti in calendario – quelli del 22 e 24 luglio, del 6 agosto e del 12 settembre – l'allestimento dell'area spettacoli è stato realizzato anche grazie al contributo di Very Watch.

Con un programma di questo livello, Ostuni rafforza ulteriormente il proprio ruolo di capitale del turismo estivo pugliese, offrendo ai visitatori non solo il fascino della Città Bianca e del suo centro storico, ma anche una stagione di eventi capace di richiamare pubblico da tutta Italia.

Il calendario completo degli eventi al Foro Boario di Ostuni

22 luglio – Riccardo Muti

24 luglio – John Legend

31 luglio – Serena Brancale

1 agosto – Enrico Nigiotti

6 agosto – Giorgia

7 agosto – Mandrake

11 agosto – Luchè

23 agosto – Madame

29 agosto – Morad

30 agosto – Antonello Venditti

12 settembre – Gianni Morandi