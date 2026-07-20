Attualità

Ostuni: in centinaia a Creta Rossa per protestare contro il progetto del resort

lunedì 20 luglio 2026

OSTUNI – Una accorata manifestazione si è svolta sabato 18 luglio nell'area del parcheggio di Creta Rossa Mogale, sul litorale di Costa Merlata, per esprimere la contrarietà al progetto di realizzazione di un resort extralusso previsto lungo la costa ostunese. All'iniziativa hanno partecipato numerosi cittadini, associazioni ambientaliste, movimenti per la pace e rappresentanti di realtà politiche provenienti da diverse province pugliesi.

L'evento, organizzato da comitati locali insieme ad associazioni impegnate sui temi della tutela ambientale e della solidarietà internazionale, ha unito la difesa del territorio alle riflessioni sulla situazione geopolitica internazionale. Sul palco si sono alternati interventi pubblici, momenti di confronto e performance artistiche e musicali. Tra i relatori è intervenuto Domenico Centrone, mentre Antonio La Piccirella ha partecipato in collegamento dalla Sardegna. Nel corso della serata è stato inoltre effettuato un collegamento con un rappresentante di un movimento albanese.

Al centro della mobilitazione vi è il progetto del futuro resort di lusso riconducibile al marchio Four Seasons e sviluppato dal gruppo Omnam. Secondo i promotori della protesta, l'intervento potrebbe avere un impatto significativo su un'area considerata di particolare valore paesaggistico e ambientale, caratterizzata dalla presenza di habitat naturali e zone umide di pregio.

Tra le principali ragioni della protesta figurano la tutela dell'ambiente e della costa pugliese, la salvaguardia del patrimonio naturalistico dell'area e la contrarietà agli investimenti riconducibili, secondo gli organizzatori, a capitali israeliani coinvolti nell'operazione immobiliare. Durante gli interventi è stata inoltre espressa solidarietà alla popolazione palestinese e sono state rivolte critiche alle politiche del governo israeliano, collegando la vicenda locale al più ampio contesto internazionale.

I promotori hanno ribadito la richiesta di fermare il progetto e di aprire un confronto pubblico sul futuro dell'area, invitando le istituzioni locali, regionali e nazionali a riconsiderare l'iter autorizzativo. Attualmente il procedimento amministrativo relativo al progetto è ancora oggetto delle valutazioni degli uffici competenti della Regione Puglia.

Il comunicato diffuso al termine dell'iniziativa porta la firma di Sabino De Razza, segretario regionale Puglia di PRC-SE, e di Angelo Leo, responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di PRC-SE.

Altri articoli
CarovignoSera
Premio Delfino, a Carovigno la 25ª edizione: spettacolo, moda e grandi ospiti in Piazza Nzegna
19/07/2026
Carovigno si prepara ad accendere i riflettori su uno degli appuntamenti più longevi e rappresentativi dell'estate pugliese. Sabato 16 agosto ...
BrindisiSera
UNARMA attacca Netflix: "Grave premiare chi insulta i Carabinieri, così si legittima l'odio contro le Forze dell'Ordine"
19/07/2026
UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri interviene con una dura presa di posizione contro quanto andato in onda nel talent show "Nuova Scena", ...
OstuniSera
Mogale e il futuro di Ostuni: il turismo non è lavoro povero, è ricchezza che circola
19/07/2026
 - di Michele Piccirillo – Presidente Confesercenti Provincia di Brindisi  La discussione sul futuro di Mogale sta assumendo toni ...
Spettacolo
Stupor Mundi Festival 2026, la grande musica torna tra Brindisi e provincia: dieci eventi in sei città
19/07/2026
Stupor Mundi Festival 2026: il suono della meraviglia attraversa la PugliaDieci appuntamenti tra musica, spettacolo e racconto, dal 22 luglio ...
BrindisiSera
Aggressione ai carabinieri sulla SS7, UNARMA Brindisi: "Violenza inaccettabile contro chi era impegnato nei soccorsi"
19/07/2026
Dopo l'aggressione subita da due carabinieri durante un intervento per un incidente stradale sulla Strada Statale 7, nei pressi dello svincolo per ...
BrindisiSera
Basell lascia Brindisi: dismesso l'impianto Spheripol senza investimenti alternativi, ora serve un intervento urgente del Ministero
19/07/2026
Nei giorni scorsi, in sede di Comitato SEPAC Regione Puglia, i vertici di Basell Poliolefine Italia hanno confermato la fermata definitiva a tutte le ...
cultura
FOGGIASCAPE arriva al Museo Ribezzo: la Puglia contemporanea raccontata attraverso la fotografia
FOGGIASCAPE arriva al Museo Ribezzo: la Puglia contemporanea raccontata attraverso la fotografia BRINDISI - ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce