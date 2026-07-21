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Polizia di Stato, in arrivo nuovi rinforzi in Puglia: il SAP annuncia 19 agenti in più per la provincia di Brindisi

martedì 21 luglio 2026

Nuovi rinforzi per la Polizia di Stato nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto. L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa organizzata dal SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) delle tre province pugliesi, ospitata nella sede della Fials di Brindisi e guidata dal segretario regionale Francesco Pulli.

Secondo quanto comunicato dal sindacato, nei primi giorni di settembre il Capo della Polizia disporrà un incremento degli organici con l'assegnazione di nuovi agenti alle tre province, nell'ambito del piano di potenziamento dei presidi di sicurezza sul territorio.

Il SAP ha rivendicato il risultato come frutto di un percorso avviato nei primi mesi dell'anno attraverso un'intensa attività di interlocuzione istituzionale. «È stato un grande lavoro di squadra iniziato nei primi giorni di gennaio, quando abbiamo avviato il confronto con la politica e con le istituzioni per rappresentare le necessità del nostro territorio», ha dichiarato Francesco Pulli.

Nel corso dell'incontro è stato ricordato il coinvolgimento del senatore Roberto Marti, che avrebbe seguito la vicenda favorendo il confronto con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e con il sottosegretario Nicola Molteni. A febbraio una delegazione del SAP, guidata dallo stesso Pulli, è stata ricevuta al Ministero dell'Interno dal sottosegretario Molteni. «Si è mostrato, come sempre, attento e disponibile alle esigenze dell'intero territorio pugliese», ha affermato il segretario regionale.

Il confronto è poi proseguito nei mesi successivi con prefetti e questori delle province interessate, con l'obiettivo di rafforzare gli organici e migliorare il dispositivo di sicurezza.

Nel corso della conferenza il SAP ha inoltre evidenziato le misure adottate dal Governo sul fronte della sicurezza pubblica, richiamando gli interventi relativi agli arruolamenti, al potenziamento delle dotazioni, alla tutela legale degli operatori e ai provvedimenti introdotti a favore del personale delle forze dell'ordine.

«Un ringraziamento particolare va al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, con il quale ho avuto modo di interloquire personalmente in questi mesi, e al sottosegretario Nicola Molteni, persona competente e disponibile. Le promesse fatte si sono trasformate in realtà», ha aggiunto Pulli.

Il sindacato ha quindi assicurato che seguirà con attenzione la fase di assegnazione dei nuovi agenti, auspicando che vengano destinati prioritariamente ai servizi di controllo del territorio.

«Non entreremo nel merito delle movimentazioni interne perché sono una competenza esclusiva del Questore. Siamo però certi che il questore di Brindisi, Aurelio Montaruli, saprà dislocare queste risorse dando priorità al controllo del territorio, come indicato dal Ministero», ha spiegato Pulli.

Nel corso dell'incontro è stato affrontato anche il tema dell'istituzione del nuovo Commissariato di Polizia di San Pietro Vernotico. Il SAP ha confermato di seguire costantemente l'iter amministrativo, manifestando fiducia in un'evoluzione positiva della procedura.

«Siamo certi che a breve avremo notizie più precise e dettagliate, senza proclami o show, perché non è nella nostra consuetudine», ha concluso il segretario regionale.

Alla conferenza stampa è intervenuto anche il segretario provinciale del SAP Brindisi, Luigi Empirio, che ha illustrato la distribuzione delle 19 unità assegnate alla provincia di Brindisi: 16 agenti saranno destinati ai servizi di controllo del territorio, mentre 3 saranno impiegati presso l'Ufficio Immigrazione.

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