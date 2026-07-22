Nasce la “Scuola del Commercio”, un progetto dell’Ente di formazione Pasternak e della Confcommercio di Brindisi

Nasce la Scuola del Commercio, il nuovo progetto promosso dall’Ente di Formazione Pasternak, accreditato dalla Regione Puglia, in collaborazione con Confcommercio Brindisi, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la crescita delle imprese del territorio.

La Scuola del Commercio nasce per offrire percorsi formativi innovativi e altamente specializzati, progettati sulle reali esigenze di commercianti, imprenditori, professionisti e operatori del settore dei servizi.

Attraverso Academy tematiche dedicate ai diversi comparti economici, il progetto intende sviluppare competenze strategiche nei settori della gestione aziendale, del marketing, della vendita, della digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale, dell’innovazione organizzativa e dello sviluppo delle risorse umane. Particolare attenzione sarà riservata alle opportunità offerte dalla formazione finanziata, per consentire alle aziende di investire nella crescita del proprio capitale umano riducendo l’impatto economico degli interventi formativi.

La missione della Scuola del Commercio è accompagnare le imprese in un percorso di sviluppo continuo, contribuendo a rafforzarne la competitività, la capacità di innovare e la preparazione ad affrontare le sfide di un mercato in costante evoluzione, mettendo sempre al centro le persone e il valore della conoscenza.

Maggiori informazioni su

www.scuoladelcommercio.it