Lavoro

Lavoro nel Brindisino, 184 opportunità da coprire: il turismo resta il settore più dinamico

mercoledì 22 luglio 2026

Sono 66 gli annunci di lavoro attualmente disponibili nell'Ambito territoriale di Brindisi, per un totale di 130 posti da coprire nei diversi comparti produttivi della provincia. È quanto emerge dal 28° report settimanale elaborato da ARPAL Puglia, che conferma una domanda di lavoro sostenuta, trainata soprattutto dal settore turistico nel pieno della stagione estiva.

Il comparto del turismo si conferma infatti quello con il maggior fabbisogno di personale, con 81 figure ricercate. Seguono agricoltura e zootecnia con 19 opportunità, commercio e ristorazione con 18, edilizia con 16, trasporti e metalmeccanico con 6, manutenzione e industria con 5, pulizie con 3 e logistica con 2. Una posizione è invece disponibile rispettivamente nei settori dei servizi alla persona, sanità, contabilità e artigianato.

Nel report è presente anche un'offerta di lavoro riservata alle categorie protette, a conferma dell'attenzione rivolta all'inclusione lavorativa.

Oltre alle opportunità presenti sul territorio, ARPAL segnala anche diverse offerte di lavoro e percorsi di formazione all'estero attraverso la rete EURES, il servizio europeo dedicato alla mobilità professionale. Rimane inoltre aggiornata la sezione dedicata ai corsi di formazione rivolti a diplomati e disoccupati, ai percorsi serali per adulti e alle opportunità offerte dai programmi Garanzia Giovani e NEET.

Le offerte di lavoro vengono pubblicate quotidianamente sul portale regionale "LavoroXTe Puglia", dove è possibile candidarsi direttamente utilizzando le credenziali SPID. Per restare informati sulle nuove opportunità occupazionali e sulle iniziative dedicate all'orientamento e alla ricerca attiva del lavoro, ARPAL invita inoltre a seguire la pagina Facebook "Centri Impiego Brindisi e provincia", il portale SINTESI Brindisi e i profili Google dei singoli Centri per l'Impiego.

Per ricevere assistenza o informazioni, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori dei Centri per l'Impiego dell'Ambito territoriale di Brindisi, con sedi a Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne e Ostuni. Gli sportelli sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento. 

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