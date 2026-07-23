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Gigafactory Eni a Brindisi, Fialc Cisal: «La Regione attivi il Bacino delle Competenze e sottoscriva il protocollo»

giovedì 23 luglio 2026

Nota stampa Unione CISAL Brindisi – Audizione VI Commissione Regione Puglia

 

Fialc Cisal Brindisi, presente oggi a Bari con la propria delegazione provinciale , con i due vice segretari Giovanni Mavroitis e Andrea Genoino, ha partecipato all’audizione convocata dalla VI Commissione regionale su iniziativa della Consigliera Isabella Lettori, esprimendo piena disponibilità e spirito di collaborazione.

Nel corso dell’incontro abbiamo ribadito che la Gigafactory Eni Storage Systems rappresenta un cambiamento strutturale per il territorio e che Eni è oggi l’unica realtà industriale ad aver presentato una alternativa seria e credibile alle produzioni tradizionali.

Fialc Cisal ha sottolineato che la priorità assoluta della Regione , Provincia e Comune di Brindisi deve essere la formazione dell’indotto, affinché imprese e lavoratori possano affrontare la transizione con competenze adeguate. La Regione Puglia per la sua parte ha già costituito il Bacino delle Competenze, uno strumento importante che ora deve essere attivato e reso pienamente operativo per accompagnare la filiera in modo ordinato e coerente.

Cisal ha espresso come parte sindacale apprezzamento per l’impostazione della Consigliera Lettori e si è detta favorevole alle sue proposte, riconoscendo che questo è solo il primo tavolo di un percorso che proseguirà dopo la pausa estiva, quando sarà possibile approfondire nel merito i temi della scuola, dei centri di ricerca e delle ulteriori misure di accompagnamento

Come firmatari del protocollo ministeriale , abbiamo riconosciuto ad Eni volontà industriali precise e ambiziose, ma abbiamo ribadito che per costruire qualcosa di strutturale e duraturo è indispensabile un impegno altrettanto forte della Regione Puglia.

Per questo auspichiamo che la Regione sottoscriva in questo particolare momento il protocollo, assumendo pienamente il ruolo strategico che il territorio merita.

 

Confermiamo la disponibilità a collaborare con istituzioni e imprese per accompagnare questa trasformazione con serietà, equilibrio e visione.

 

La Segreteria Unione CISAL Massimo Pagliara e i

Vic.Segretari Giovanni Mavroidis Andrea Genoino.

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