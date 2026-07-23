Attualità

Brindisi rafforza l'impegno contro la violenza di genere: due banner permanenti sulle sedi comunali

giovedì 23 luglio 2026

Un messaggio destinato a rimanere esposto tutto l'anno per ribadire il no alla violenza sulle donne. Da oggi le facciate di Palazzo di Città, in piazza Matteotti, e della sede dei Servizi Sociali di via Grazia Balsamo ospitano due banner con la scritta "Contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca", simbolo dell'adesione del Comune di Brindisi alla campagna nazionale promossa da ANCI e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'iniziativa punta a mantenere alta l'attenzione su un fenomeno che continua a rappresentare una delle principali emergenze sociali, promuovendo una cultura fondata sul rispetto, sulla parità e sul rifiuto di ogni forma di violenza e discriminazione.

L'adesione alla campagna era stata approvata dalla Giunta comunale lo scorso 5 febbraio, su proposta della Commissione Pari Opportunità, con l'obiettivo di sostenere azioni permanenti di sensibilizzazione e di contrasto agli stereotipi di genere.

«Da oggi rendiamo visibile l'impegno assunto dall'Amministrazione nel sostenere ogni momento di sensibilizzazione per costruire una nuova cultura, che si opponga a ogni forma di violenza», ha dichiarato il sindaco Giuseppe Marchionna. «Si tratta di un percorso complesso che necessita di un impegno quotidiano, mantenendo sempre alta l'attenzione su un problema che continua a interessare la nostra società».

Sulla stessa linea la presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi, Ernestina Sicilia, che ha evidenziato il significato dell'iniziativa. Secondo la presidente, la presenza permanente dei banner rappresenta un segnale concreto della volontà dell'Amministrazione di mantenere vivo il tema durante tutto l'anno, senza limitarlo alle iniziative del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

All'iniziativa ha preso parte anche una delegazione del Settore Servizi Sociali del Comune, a conferma della volontà di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e servizi territoriali nella promozione di percorsi di prevenzione, sensibilizzazione e sostegno rivolti alla cittadinanza.

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