Mesagne, assalto nella notte al bancomat Unicredit: la Polizia mette in fuga i banditi dopo un inseguimento

Un tentativo di assalto al bancomat è stato sventato nella notte a Mesagne grazie al rapido intervento della Polizia di Stato. Nel mirino dei malviventi è finita la filiale Unicredit di via Bixio, dove la banda avrebbe cercato di far esplodere lo sportello automatico per impossessarsi del denaro custodito all'interno.

Secondo le prime ricostruzioni, l'azione è avvenuta intorno alle 4.15. Dopo una violenta esplosione che ha danneggiato l'ATM, una volante del Commissariato di Polizia è arrivata sul posto sorprendendo i componenti del gruppo mentre il colpo era ancora in corso. I malviventi hanno quindi interrotto l'azione e sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda, dando origine a un inseguimento per le vie della città.

Durante la fuga, i banditi avrebbero disseminato la carreggiata di chiodi a tre punte, riuscendo a forare gli pneumatici dell'auto di servizio e a bloccare l'inseguimento. Lo stratagemma ha consentito loro di allontanarsi senza essere fermati.

Nonostante la fuga, il colpo è fallito. L'intervento degli agenti ha infatti impedito ai malviventi di raggiungere il denaro contenuto nello sportello automatico, costringendoli ad abbandonare il piano e a scappare a mani vuote.

Sono ora in corso le indagini del Commissariato di Mesagne, diretto dal vicequestore Giuseppe Massaro. Gli investigatori stanno analizzando le immagini degli impianti di videosorveglianza e raccogliendo ogni elemento utile per identificare gli autori del tentato assalto.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella che ad agire sia stata una banda specializzata negli assalti agli sportelli bancomat mediante esplosivo, una tecnica già utilizzata in diversi episodi registrati negli ultimi mesi in Puglia.