Cronaca

Mesagne, assalto nella notte al bancomat Unicredit: la Polizia mette in fuga i banditi dopo un inseguimento

sabato 25 luglio 2026

Un tentativo di assalto al bancomat è stato sventato nella notte a Mesagne grazie al rapido intervento della Polizia di Stato. Nel mirino dei malviventi è finita la filiale Unicredit di via Bixio, dove la banda avrebbe cercato di far esplodere lo sportello automatico per impossessarsi del denaro custodito all'interno.

Secondo le prime ricostruzioni, l'azione è avvenuta intorno alle 4.15. Dopo una violenta esplosione che ha danneggiato l'ATM, una volante del Commissariato di Polizia è arrivata sul posto sorprendendo i componenti del gruppo mentre il colpo era ancora in corso. I malviventi hanno quindi interrotto l'azione e sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda, dando origine a un inseguimento per le vie della città.

Durante la fuga, i banditi avrebbero disseminato la carreggiata di chiodi a tre punte, riuscendo a forare gli pneumatici dell'auto di servizio e a bloccare l'inseguimento. Lo stratagemma ha consentito loro di allontanarsi senza essere fermati.

Nonostante la fuga, il colpo è fallito. L'intervento degli agenti ha infatti impedito ai malviventi di raggiungere il denaro contenuto nello sportello automatico, costringendoli ad abbandonare il piano e a scappare a mani vuote.

Sono ora in corso le indagini del Commissariato di Mesagne, diretto dal vicequestore Giuseppe Massaro. Gli investigatori stanno analizzando le immagini degli impianti di videosorveglianza e raccogliendo ogni elemento utile per identificare gli autori del tentato assalto.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella che ad agire sia stata una banda specializzata negli assalti agli sportelli bancomat mediante esplosivo, una tecnica già utilizzata in diversi episodi registrati negli ultimi mesi in Puglia.

Altri articoli
BrindisiSera
Casting aperti a Brindisi per la serie thriller internazionale "DICE": riprese al via da settembre
24/07/2026
Entrano nella fase operativa i preparativi per "DICE", la nuova serie thriller internazionale destinata al mercato globale, le cui riprese ...
BrindisiSera
Petrolchimico ed Enel, Cobas e Failm lanciano l'allarme: «Ritardi sulla Gigafactory e futuro incerto per i lavoratori
24/07/2026
I Sindacati Cobas e Failm hanno partecipato  nel giornata di Giovedì 23 Luglio a due distinte riunioni. La prima riunione  si ...
BrindisiSera
Brindisi rafforza l'impegno contro la violenza di genere: due banner permanenti sulle sedi comunali
23/07/2026
Un messaggio destinato a rimanere esposto tutto l'anno per ribadire il no alla violenza sulle donne. Da oggi le facciate di Palazzo di Città, ...
Mesagne
Mesagne, chiuso un circolo privato: scatta il provvedimento dopo un'informativa antimafia
23/07/2026
Il Comune di Mesagne ha disposto la chiusura di un circolo privato a seguito di un'informativa interdittiva antimafia emessa al termine di ...
Torre Santa Susan..
Torre Santa Susanna, sente deboli miagolii tra i rifiuti e fa una scoperta choc: quattro gattini appena nati gettati in un cestino
23/07/2026
Una bottiglietta da gettare, alcuni deboli miagolii provenienti dai rifiuti e una scoperta che lascia sgomenti. Nel centro storico di Torre Santa ...
BrindisiSera
Gigafactory Eni a Brindisi, Fialc Cisal: «La Regione attivi il Bacino delle Competenze e sottoscriva il protocollo»
23/07/2026
Nota stampa Unione CISAL Brindisi – Audizione VI Commissione Regione Puglia   Fialc Cisal Brindisi, presente oggi a Bari con la propria ...
cultura
FOGGIASCAPE arriva al Museo Ribezzo: la Puglia contemporanea raccontata attraverso la fotografia
FOGGIASCAPE arriva al Museo Ribezzo: la Puglia contemporanea raccontata attraverso la fotografia BRINDISI - ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce