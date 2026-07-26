Attualità

Francavilla Fontana, approvate le graduatorie per 9 nuove autorizzazioni NCC: opportunità per imprese e turismo

domenica 26 luglio 2026

Il Comune di Francavilla Fontana compie un nuovo passo verso il potenziamento dei servizi di mobilità. Sono state infatti approvate le graduatorie del bando pubblico per l'assegnazione di nove nuove autorizzazioni destinate al servizio di Noleggio con Conducente (NCC), aprendo così la strada all'ingresso di nuovi operatori nel settore.

Il bando, pubblicato nei mesi scorsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, prevede l'assegnazione di quattro autorizzazioni attraverso la graduatoria ordinaria e di cinque riservate a candidati che non risultano già titolari di analoghe autorizzazioni in altri Comuni italiani. L'obiettivo è favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali e ampliare l'offerta del servizio sul territorio. Le graduatorie e l'elenco degli esclusi sono consultabili sul sito istituzionale dell'Ente.

Il servizio NCC rappresenta una forma di trasporto su prenotazione che si distingue dal servizio taxi per l'assenza di stazionamento su suolo pubblico e per le diverse modalità di accesso da parte dell'utenza.

«Le nuove autorizzazioni NCC danno impulso a una forma di mobilità flessibile, capace di adattarsi meglio di altre alle caratteristiche del nostro territorio – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo –. Francavilla Fontana sconta ancora un vuoto rispetto a realtà vicine più strutturate su questo fronte: rispondere alle esigenze di turisti e visitatori che raggiungono la città senza un mezzo proprio significa lavorare per un'accoglienza più completa».

Sottolinea le ricadute economiche dell'iniziativa anche l'assessore alle Attività Produttive Carmine Sportillo: «Con l'assegnazione di nuove autorizzazioni si apre un'opportunità concreta per chi vuole investire in questo settore, generando nuove attività imprenditoriali e occasioni di lavoro sul territorio. Rafforzare l'offerta di trasporto privato significa anche sostenere l'indotto legato al turismo e agli eventi che la città ospita durante tutto l'anno, non solo in estate».

Sulla stessa linea la vicesindaca con delega al Marketing Turistico Anna Maria Padula, che evidenzia il ruolo strategico del servizio per i visitatori: «Un servizio di trasporto flessibile come l'NCC è prezioso per chi arriva a Francavilla Fontana da fuori, magari senza un'auto propria, e ha bisogno di raggiungere alloggi o luoghi meno centrali. È un tassello che si aggiunge al percorso di sviluppo turistico che stiamo portando avanti, rendendo la città più accessibile per chi sceglie di scoprirla».

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